Menlo Ventures собрала рекордные 3 миллиарда долларов благодаря успеху Anthropic

Ставки на технологии искусственного интеллекта (AI) на рынке венчурного капитала начали приносить свои плоды. Одна из самых влиятельных инвестиционных компаний мира, Menlo Ventures, объявила о сборе нового фонда на сумму 3 миллиарда долларов — крупнейшего за всю свою 50-летнюю историю. Основным фактором этого успеха называют смелые инвестиции компании в стартап Anthropic. Об этом сообщает Techcrunch.com.

По данным Bloomberg, доля Menlo Ventures в проекте Anthropic сейчас оценивается примерно в 14 миллиардов долларов. Этот показатель может войти в историю как одна из самых прибыльных сделок на венчурном рынке. В свое время компания пошла на большой риск, поставив все ресурсы на создателя этой модели.

От риска к колоссальной прибыли

В начале 2024 года Menlo Ventures возглавила инвестиционный раунд серии D проекта Anthropic, направив в него 750 миллионов долларов. В то время этот шаг вызвал сомнения у многих, так как венчурный рынок еще не полностью оправился от постпандемийного кризиса. Однако Anthropic, основанный бывшими исследователями OpenAI Дарио Амодеи и Даниэлой Амодеи, достиг роста быстрее, чем ожидалось.

Как пишет TechCrunch, Menlo Ventures использовала специальный целевой инструмент (SPV) для сбора этих средств. Этот метод позволил объединить капиталы из нескольких источников для одной крупной сделки. В результате рыночная стоимость компании Anthropic в короткие сроки поднялась до 18,4 миллиарда долларов, начав приносить инвесторам огромную прибыль.

Фонд Anthology и планы на будущее

Menlo Ventures не ограничилась одной компанией и в сотрудничестве с Anthropic запустила специальный фонд под названием Anthology с капиталом 100 миллионов долларов. На данный момент капитал этого фонда достиг 250 миллионов долларов, и он поддерживает более 60 перспективных AI-стартапов. Среди этих проектов есть и успешно проданные стартапы, такие как Graphite и Astrix Security.

Сегодня в портфеле компании представлены новые звезды сферы искусственного интеллекта:

OpenRouter — платформа, объединяющая различные AI-модели;

Higgsfield — системы создания видео;

Lovable и OpenEvidence — специализированные AI-решения;

Legora — инструменты анализа данных.

Для любителей технологий и инвесторов подобные новости демонстрируют, насколько приоритетным является направление AI на глобальном рынке. Модели Claude, представленные Anthropic, сейчас рассматриваются как основные конкуренты системе ChatGPT, и доверие таких крупных игроков, как Menlo Ventures, определяет будущее этих технологий.

Сегодня Menlo Ventures выступает не просто инвестором, а важным звеном в формировании AI-экосистемы. Ожидается, что их новый фонд в 3 миллиарда долларов будет направлен на поиск технологических гигантов следующего поколения.