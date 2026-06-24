Искусственный интеллект на службе природы: знакомьтесь с умной кормушкой Kiwibit

·3·Технологии
Искусственный интеллект на службе природы: знакомьтесь с умной кормушкой Kiwibit

Современные технологии выводят на новый уровень не только общение между людьми, но и связь с природой. Устройство Bird Feeder 2 4K AI Camera, представленное компанией Kiwibit, стало настоящей революцией для любителей наблюдения за птицами. Эта умная кормушка, работающая на базе искусственного интеллекта, не только кормит птиц, но и определяет их вид, отправляя уведомления на смартфон. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает в новости.

Установка устройства Kiwibit Bird Feeder 2 очень проста: его можно разместить на дереве, оконном подоконнике или специальной стойке. В верхней части устройства установлена солнечная панель, что позволяет не беспокоиться о заряде батареи. Двухсекционные контейнеры для зерна разработаны для удобного наполнения и очистки различных видов корма. По данным ixbt.com, гаджет оснащен камерой с разрешением 4K, широкоугольным объективом 130 градусов и системой двусторонней аудиосвязи.

Искусственный интеллект и идентификация птиц

Главной особенностью этого умного устройства является его программное обеспечение. Через приложение Kiwibit пользователь получает уведомления о прилете птиц и может наблюдать за их визитами в режиме реального времени. Система с помощью специального алгоритма способна распознать более 10 000 видов птиц, включая синих дроздов и различные виды голубей. Подробная информация о каждой птице отображается в приложении на основе базы данных Wikipedia.

Одной из интересных сторон устройства является то, что оно определяет не только птиц, но и «незваных гостей». Например, если за зерном приходят белки, система помечает их как «вредителей» и уведомляет об этом пользователя. Эта функция, несомненно, будет интересна и полезна владельцам садов.

Технические возможности и недостатки

Kiwibit Bird Feeder 2 обладает рядом передовых технических характеристик:
  • разрешение изображения 4K и режим ночного видения;
  • Wi-Fi 2.4 GHz и система облачного хранения;
  • бесперебойная зарядка через солнечную панель;
  • прочный погодоустойчивый корпус.

В то же время были замечены и некоторые недостатки устройства. Например, AI иногда может ошибаться при подсчете количества визитов птиц. Если птица долго остается неподвижной перед камерой, система может зафиксировать это не как один, а как несколько отдельных визитов. Несмотря на это, общий пользовательский опыт оценивается положительно.

На данный момент цена устройства варьируется от 180 до 250 долларов в зависимости от модели. Подобные устройства могут быть интересны и узбекистанским любителям технологий, особенно тем, кто живет в частных домах и любит природу — для них это станет своего рода «цифровым биноклем». Kiwibit выставил свой продукт на продажу через Amazon и официальный сайт.

ТехнологииИскусственный ИнтеллектKiwibitГаджетыПрирода
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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