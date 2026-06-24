Китай готовится к новой эре в космосе: обнаружена многоразовая ракета диаметром 7 метров

Китай выводит свою стратегию по освоению космоса на новый уровень. Стало известно, что специалисты страны приступили к разработке ракеты-носителя нового поколения с диаметром 7 метров, предназначенной для многократного использования. Ожидается, что этот проект заполнит пробел между создаваемой Лонг Марч 10 и сверхтяжелой Лонг Марч 9. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

По данным иксбт.ком, информация о новом проекте раскрылась через несколько косвенных улик. В частности, Китайская корпорация космических технологий (КАСК) объявила государственный тендер на закупку специального оборудования для сварки топливных баков диаметром 7 метров. Также данные подтверждаются тем, что компания Вукси Паркер Нев Материалс поставила гигантское кольцо из нержавеющей стали диаметром 7,5 метра для «важной модели».

Технические возможности и стратегический подход

Согласно стратегии, выдвинутой Академией ракетно-космических технологий Китая (КАЛТ), страна намерена сформировать семейство ракет диаметром 5, 7 и 10 метров для доставки грузов в космос . В настоящее время 5-метровая Лонг Марч 10 готовится для лунной программы, а 10,6-метровая Лонг Марч 9 должна полететь в 2030-х годах. Новый класс 7-метровых ракет будет способен выводить на низкую околоземную орбиту от 25 до 50 тонн полезной нагрузки.

Одной из основных особенностей новой ракеты станет оснащение метановыми двигателями. Предполагается, что будут использоваться двигатели ЙФ-209 с тягой 80 тонн и 200 тонн. Кроме того, в качестве материала корпуса вместо алюминиевых сплавов выбрана высокопрочная нержавеющая сталь. Этот метод позволяет производить конструкции быстрее и дешевле.

Проблемы логистики и инфраструктуры

Производство и транспортировка ракет таких огромных размеров создают определенные трудности. Перевозка конструкций диаметром более 7 метров по железным или автомобильным дорогам невозможна. Поэтому Китай планирует организовать производство этих ракет непосредственно в прибрежных районах и вблизи космодрома Вэньчан на острове Хайнань.

Руководство космодрома Хайнань подтвердило строительство новых стартовых площадок для ракет диаметром 7 и 10 метров в будущем. В настоящее время существующие комплексы могут принимать носители только до 5 метров. Расширение космодрома даст Китаю значительное преимущество в создании крупных группировок спутников и строительстве больших станций в космосе.

Реализация этого проекта значительно повысит конкурентоспособность Китая в космосе. Технологии многоразового использования снизят стоимость полетов, сделав доставку грузов в космос более массовой и доступной. Это, в свою очередь, послужит укреплению позиций Китая в глобальной космической гонке.