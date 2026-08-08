Университет Клемсона и BMW создали электромобиль, вырабатывающий больше энергии, чем потребляет

·41·Авто
Университет Клемсона и BMW создали электромобиль, вырабатывающий больше энергии, чем потребляет

Магистранты Университета Клемсона при поддержке BMW представили экспериментальный электромобиль Дип Оранге 17, способный в условиях дневного городского движения вырабатывать больше электроэнергии, чем потребляет. Как сообщает иксбт.ком, этот уникальный проект под названием Луминетта примечателен акцентом на сверхвысокой эффективности вместо традиционных для автопрома мощности и скорости. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Лёгкая конструкция и аэродинамика

Работа над проектом началась осенью 2024 года. Перед 16 студентами магистратуры поставили задачу создать автомобиль с положительным энергетическим балансом. В результате двух лет непрерывной работы появился двухдверный прототип массой всего 550 килограммов. Это примерно втрое меньше массы современных серийных автомобилей.

Столь низкой массы удалось достичь благодаря комбинированному шасси. Для обеспечения безопасности пассажиров в его конструкции использованы сталь, алюминий, углепластик и металлические соединительные детали, изготовленные с помощью 3Д-печати. Необычный угловатый внешний вид автомобиля также является не просто дизайнерским решением: его спроектировали с учётом аэродинамики, вдохновившись формой рыбы-кузовка.

Солнечные панели и энергоэффективность

Модель Луминетта отличается более чем 1700 солнечными элементами на внешней поверхности, разработанными в сотрудничестве с немецким институтом Фраунхофер ИСЭ. Эти панели способны вырабатывать электроэнергию как во время движения автомобиля, так и на стоянке. Примечательно, что они работают даже при частичном затенении, что особенно важно в городской среде среди зданий и деревьев.

Разработчики смоделировали возможности автомобиля в четырёх городах с разными климатическими условиями — Гринвилле, Франкфурте, Мадриде и Мумбае. Для среднего дневного маршрута протяжённостью 19 километров солнечные панели вырабатывали энергию примерно на 50 километров пробега. Таким образом, согласно расчётному сценарию, дневная солнечная генерация в 2,5 раза превышала расход энергии на поездку.

Увеличить запас хода также помогли система рекуперативного торможения, технология интеллектуального распределения крутящего момента и оптимизированные алгоритмы управления силовой установкой. Точная мощность электродвигателей пока не раскрывается, поскольку динамические характеристики в этом проекте имели второстепенное значение.

Студенты не обошли вниманием и современные технологии: автомобиль получил специальный интерфейс, отображающий в реальном времени параметры машины и её энергетической системы, а мультимедийная система поддерживает Apple КарПлай и Android Auto. Хотя выпускники уже завершили обучение, прототип останется исследовательской платформой Университета Клемсона. Его публичный дебют запланирован на выставке КЭС 2027.

ЭлектромобильBMWСолнечные панелиИнновацииТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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