В Узбекистане создали дрон-перехватчик, летающий со скоростью 450 км/ч (видео)

·116·Технологии
В Узбекистане создали дрон-перехватчик, летающий со скоростью 450 км/ч (видео)

Молодые узбекские инженеры представили новую разработку, предназначенную для борьбы с опасными беспилотными аппаратами в воздухе. Продемонстрированное в рамках проекта «Инженеры будущего» устройство — дрон-перехватчик «Шункор-88» — вызывает интерес своей скоростью и, особенно, себестоимостью производства.

Согласно данным, представленным на презентации проекта, устройство способно двигаться со скоростью до 450 километров в час и предназначено для противодействия опасным дронам на расстоянии в несколько километров. Однако наибольшая интрига связана с другой цифрой — авторы позиционируют его как значительно более дешёвое решение по сравнению с традиционными средствами противовоздушной обороны.

Какое решение предложили молодые инженеры?

Разработка была представлена Билолхоном Исмоиловым и его командой как инженерный проект, направленный на обеспечение безопасности воздушного пространства.

Согласно данным презентации, «Шункор-88»:

— способен развивать скорость до 450 км/ч;

— предназначен для борьбы с опасными дронами на расстоянии 8–10 км;

— разрабатывается как относительно недорогое средство борьбы с небольшими воздушными целями.

Пока эти показатели являются характеристиками, представленными авторами проекта. В открытых официальных источниках нет информации о результатах независимых испытаний устройства или его переходе к серийному производству.

Главное отличие — в цене

На презентации проекта было отмечено, что стоимость применения традиционной зенитной ракеты в отдельных случаях может достигать 2–5 миллионов долларов.

Ориентировочная стоимость производства «Шункор-88» оценивается в диапазоне 20–50 тысяч долларов.

Разумеется, зенитные ракеты существенно различаются по типу, назначению и возможностям. Поэтому некорректно напрямую сравнивать эти цифры со всеми системами ПВО без исключения.

Однако основная идея проекта понятна: вместо использования средства, которое в десятки или сотни раз дороже относительно дешёвого дрона, создать более доступную специализированную платформу для его уничтожения.

Почему интерес к таким технологиям растёт?

В последние годы технологии беспилотных аппаратов стремительно развиваются. Обнаружение дешёвых и небольших дронов, а также поиск эффективного и экономически целесообразного решения для борьбы с ними становятся отдельным направлением инженерии.

В официальную программу фестиваля «Инженеры будущего» также включены дроны, дистанционно управляемые платформы, автономные системы и авиационные технологии в качестве приоритетных направлений. Фестиваль 2026 года прошёл 28–30 апреля, в его рамках была организована специальная выставка инженерных разработок.

Кроме того, официальный канал ТАТУ сообщил, что команда «ФастДронес» под руководством Билолиддина Исмоилова заняла первое место в международных соревнованиях по дрон-рейсингу на фестивале.

От прототипа до практической системы ещё далеко

Реальная ценность таких разработок, как «Шункор-88», определяется не только техническими показателями, представленными на презентации, но и результатами последующих испытаний.

Чтобы инженерный прототип превратился в продукт, применяемый на практике, необходимо проверить его безопасность, стабильность, надёжность и результаты работы в различных условиях. Только после этого можно будет оценить его реальную экономическую эффективность.

Поэтому сейчас правильнее оценивать «Шункор-88» не как готовую систему противовоздушной обороны, а как перспективную концепцию, предложенную молодыми узбекскими инженерами.

Если заявленные показатели подтвердятся в ходе дальнейших испытаний, а проект будет усовершенствован, его главным преимуществом может стать именно экономическая эффективность.

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УзбекистанШунқор-88Билолхон Исмоилов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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