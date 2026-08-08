Платформа Кс меняет систему распределения доходов для создателей контента

Социальная сеть Кс, принадлежащая Илону Маску и ранее известная как Twitter, объявила о кардинальной реформе программы распределения доходов для блогеров и инфлюенсеров. Это изменение призвано бороться с распространением неоригинального и массово скопированного контента на платформе, а также стимулировать создание уникальных материалов. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Как сообщает иксбт.ком, компания закрывает действующую программу Ревенуе Шаринг и вместо неё запускает новую систему Оригинал Контент Ревардс. Согласно новым правилам, платформа Кс немедленно прекращает приём новых участников. Текущие участники продолжат получать доход по старой системе до 7 сентября текущего года.

Условия перехода на новую программу

С 8 сентября 2024 года действующим участникам потребуется повторно подать заявку для участия в новой программе. При этом часть прежних требований для участников сохранится. В частности, они должны иметь одну из подписок Премиум на платформе Кс, а также 500 подтверждённых подписчиков и 500 000 показов главной ленты (Хоме Тимелине) от подтверждённых пользователей за последние 90 дней.

Однако главное изменение заключается в ужесточении требований к оригинальности авторского контента. Теперь подлинным оригинальным контентом будут считаться авторские репортажи, аналитические материалы, самостоятельно созданные фотографии и видео, а также подготовленные автором мемы и графика. Комментарии и обзоры также учитываются, однако при использовании материалов других авторов потребуется добавлять значительную самостоятельную ценность.

Какие публикации не будут вознаграждаться?

Публикации, просто скопированные из других аккаунтов

Видео, скачанные со страницы другого пользователя и загруженные повторно

Репосты, распространённые без содержательных изменений

Напомним, платформа Кс уже пыталась упорядочить программу распределения доходов. Например, в апреле выплаты агрегаторам и кликбейт-аккаунтам были снижены, однако после массовых протестов Илон Маск отменил некоторые изменения.

По словам представительницы Кс Аллегры Якчиан, старая программа утратила баланс в механизмах стимулирования. Она отметила, что создателям контента следует сосредоточиться не на максимизации прибыли, а на привнесении совершенно новой ценности на платформу. Компания также планирует и дальше совершенствовать алгоритмы и постепенно повышать требования.