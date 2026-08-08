Платформа Кс меняет систему распределения доходов для создателей контента

·49·Технологии
Платформа Кс меняет систему распределения доходов для создателей контента

Социальная сеть Кс, принадлежащая Илону Маску и ранее известная как Twitter, объявила о кардинальной реформе программы распределения доходов для блогеров и инфлюенсеров. Это изменение призвано бороться с распространением неоригинального и массово скопированного контента на платформе, а также стимулировать создание уникальных материалов. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Как сообщает иксбт.ком, компания закрывает действующую программу Ревенуе Шаринг и вместо неё запускает новую систему Оригинал Контент Ревардс. Согласно новым правилам, платформа Кс немедленно прекращает приём новых участников. Текущие участники продолжат получать доход по старой системе до 7 сентября текущего года.

Условия перехода на новую программу

С 8 сентября 2024 года действующим участникам потребуется повторно подать заявку для участия в новой программе. При этом часть прежних требований для участников сохранится. В частности, они должны иметь одну из подписок Премиум на платформе Кс, а также 500 подтверждённых подписчиков и 500 000 показов главной ленты (Хоме Тимелине) от подтверждённых пользователей за последние 90 дней.

Однако главное изменение заключается в ужесточении требований к оригинальности авторского контента. Теперь подлинным оригинальным контентом будут считаться авторские репортажи, аналитические материалы, самостоятельно созданные фотографии и видео, а также подготовленные автором мемы и графика. Комментарии и обзоры также учитываются, однако при использовании материалов других авторов потребуется добавлять значительную самостоятельную ценность.

Какие публикации не будут вознаграждаться?

  • Публикации, просто скопированные из других аккаунтов
  • Видео, скачанные со страницы другого пользователя и загруженные повторно
  • Репосты, распространённые без содержательных изменений
Напомним, платформа Кс уже пыталась упорядочить программу распределения доходов. Например, в апреле выплаты агрегаторам и кликбейт-аккаунтам были снижены, однако после массовых протестов Илон Маск отменил некоторые изменения.

По словам представительницы Кс Аллегры Якчиан, старая программа утратила баланс в механизмах стимулирования. Она отметила, что создателям контента следует сосредоточиться не на максимизации прибыли, а на привнесении совершенно новой ценности на платформу. Компания также планирует и дальше совершенствовать алгоритмы и постепенно повышать требования.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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