Глобальная версия Samsung Galaxy S26 FE появилась в тестах Geekbench: результаты ниже ожидаемых

Южнокорейский технологический гигант Samsung работает над своим будущим смартфоном Galaxy S26 FE. Версия устройства, предназначенная для глобального рынка, появилась в базе тестов производительности Geekbench. Результаты испытаний модели с индексом СМ-С741Б вызвали различные дискуссии среди любителей технологий, так как показатели оказались несколько ниже предыдущих прогнозов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, новый Galaxy S26 FE оснащен чипом Exynos 2500 (С5Э9955) собственной разработки Samsung. В процессе тестирования смартфон работал с 8 GB оперативной памяти под управлением оболочки One UI 9 на базе операционной системы Android 17. В тестах на платформе Geekbench 6.7.1 глобальная версия набрала 2104 балла в одноядерном режиме и 7148 баллов в многоядерном.

Региональные различия и анализ производительности

Интересно, что вариант этой модели для внутреннего рынка Южной Кореи показал более высокие результаты. Согласно данным, корейская версия набрала 2255 баллов в одноядерном тесте и 7450 баллов в многоядерном режиме. Это может свидетельствовать о том, что мощность смартфонов для глобального рынка может быть немного ограничена.

Кроме того, в предварительных тестах, проведенных в апреле этого года, данный чип показал еще более высокие результаты — соответственно 2426 и 8004 балла. По мнению экспертов, текущее снижение может быть связано с тем, что программное обеспечение еще не полностью оптимизировано или частоты были снижены для повышения энергоэффективности.

На рынке смартфонов Узбекистана серия Samsung Fan Edition (FE) всегда выделялась своей доступной ценой и характеристиками, близкими к флагманам. Ожидается, что глобальная версия модели Galaxy S26 FE также поступит в наш регион. Однако, хотя мощности чипа Exynos 2500 достаточно для повседневных задач, вопрос о том, как он проявит себя в тяжелых играх и сложных графических работах, пока остается открытым.

На данный момент компания Samsung официально не раскрыла точные технические характеристики устройства. Официальная презентация модели Galaxy S26 FE ожидается во второй половине 2026 года. До этого времени компания, вероятно, усовершенствует программное обеспечение и улучшит показатели производительности.