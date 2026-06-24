Установлено, что невесомость меняет человеческое сознание: сходство с психоделическим эффектом

·43·Технологии
Установлено, что невесомость меняет человеческое сознание: сходство с психоделическим эффектом

Стало известно, что полеты в космос оказывают глубокое влияние не только на физическое здоровье, но и на психику и механизмы работы человеческого сознания. Новое исследование, проведенное учеными Биркбека, колледжа Лондонского университета, показывает, что состояние невесомости может изменять процессы восприятия в мозге, вызывая состояния, схожие с воздействием психоделических веществ. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Исследователи Аннахита Незами и Элиза Рафаэлла Ферре, проанализировав данные в области космической медицины, психологии и неврологии, подчеркивают, что земная гравитация является основной точкой опоры при формировании человеческого сознания. С самого рождения органы равновесия, зрение и система проприоцепции формируют наше мировоззрение именно в соответствии с направлением силы притяжения. Потеря этой фундаментальной опоры в космосе вызывает для мозга неожиданный «системный кризис».

Когнитивные изменения в мозге и «Эффект обзора»

В невесомости сигналы внутреннего уха перестают соответствовать ожиданиям, сформированным в процессе эволюции. В результате возникает конфликт между зрением и органами равновесия, что заставляет мозг полностью перестраивать свою работу. По данным иксбт.ком, у астронавтов часто наблюдаются потеря пространственной ориентации, нарушения сна, перепады настроения и даже деперсонализация — чувство отчуждения от самого себя.

В то же время многие космонавты отмечают и положительные психические изменения. Наблюдение за нашей планетой с орбиты Земли вызывает явление, называемое «Эффектом обзора» (Овервиев Эффект). При этом человек ощущает глубокое единство со всем человечеством, его жизненные ценности меняются, и он переживает сильный эмоциональный подъем. По мнению ученых, это состояние является результатом ослабления системы восприятия мозга именно из-за отсутствия гравитации.

Данные магнитно-резонансной томографии (МРТ) и электроэнцефалографии подтверждают эту гипотезу. Было обнаружено, что после длительных миссий в мозге астронавтов меняется распределение серого вещества и связи между различными областями. В частности, серьезные процессы перестройки происходят в нейронных сетях, ответственных за самоосознание и внутреннюю коммуникацию человека.

Связь с психоделиками

Авторы исследования обнаружили интересное сходство между этими изменениями в космосе и воздействием таких веществ, как псилоцибин или ЛСД. Хотя механизмы воздействия различны — психоделики влияют на серотониновые рецепторы, а невесомость является внешним фактором среды — в обоих случаях наиболее стабильные модели восприятия мозга ослабевают, а взаимосвязи между различными областями усиливаются.

По выводам ученых, космические полеты могут служить своеобразной «естественной лабораторией» для изучения природы человеческого сознания. Эти исследования крайне важны не только для астронавтов, планирующих колонизацию Луны и Марса в будущем, но и для понимания того, как человек воспринимает себя и окружающую среду.

КосмосМозгИсследованиеНевесомостьНеврология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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