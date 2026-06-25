Аппарат NASA Персеверанке подтвердил наличие сложных органических соединений на Марсе

·26·Технологии
Аппарат NASA Персеверанке подтвердил наличие сложных органических соединений на Марсе

Марсоход Персеверанке агентства NASA обнаружил сложные органические молекулы на дне кратера Езеро на Красной планете, в области, которая несколько миллиардов лет назад была озером. Это открытие открывает новую страницу в понимании того, насколько Марс был пригоден для жизни в прошлом. Результаты исследования, опубликованные в журнале Скиенке Адванкес, показали, что органические вещества могут сохраняться в геологических слоях планеты в течение длительного времени. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Исследования проводились в западной части кратера — в районе Неретва, который считается древней дельтой реки и местом расположения озера. С помощью установленного на борту высокоточного спектрометра ШЭРЛОК Персеверанке проанализировал сотни образцов и пород. В результате было установлено наличие крупных углеродных макромолекул и сложных органических соединений даже в слоях, подвергшихся воздействию открытой среды.

Признак жизни или химический процесс?

Ученые подчеркивают, что на данный момент делать окончательный вывод о происхождении этих органических веществ преждевременно. Они могли образоваться как в результате биологических (жизненных), так и абиотических (геохимических) процессов. Однако тот факт, что такие сложные молекулы сохранились, несмотря на жесткую радиацию и суровый климат Марса, вызывает у специалистов удивление.

По сообщению агентства ТАСС, эти находки согласуются с данными, полученными в различных точках Марса. Ранее марсоход Curiosity также обнаружил органические вещества в другом районе, расположенном в 3000 километров от кратера Езеро. Это свидетельствует о том, что сложная органика может быть широко распространена по всей планете.

В рамках миссии Персеверанке обнаружение в 2025 году именно в этой области необычных минералов и потенциальных биосигнатур (следов жизни) стало стимулом для дальнейшего углубления исследований. Если эти вещества действительно являются результатом деятельности древних микроорганизмов, это полностью изменит представления человечества о своем месте во Вселенной.

На данном этапе ученые продолжают изыскания по следующим основным направлениям:

  • Изучение точного химического состава органических соединений;
  • Анализ того, как они сохранились в слоях;
  • Проверка вероятности биологического происхождения веществ;
  • Подготовка к лабораторным анализам, которые будут проведены после доставки этих образцов на Землю в будущем.

Данное открытие еще больше укрепляет гипотезу о том, что на Марсе когда-то была жизнь. Хотя сейчас невозможно однозначно заявить, что «жизнь найдена», обнаруженные сложные молекулы являются основными строительными блоками живого. Миссия Персеверанке продолжает раскрывать тайны Красной планеты, и каждый новый образец приближает нас к ответу на главный вопрос.

NASAМарсPerseveranceКосмосНаука
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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