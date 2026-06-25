Аппарат NASA Персеверанке подтвердил наличие сложных органических соединений на Марсе

Марсоход Персеверанке агентства NASA обнаружил сложные органические молекулы на дне кратера Езеро на Красной планете, в области, которая несколько миллиардов лет назад была озером. Это открытие открывает новую страницу в понимании того, насколько Марс был пригоден для жизни в прошлом. Результаты исследования, опубликованные в журнале Скиенке Адванкес, показали, что органические вещества могут сохраняться в геологических слоях планеты в течение длительного времени. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Исследования проводились в западной части кратера — в районе Неретва, который считается древней дельтой реки и местом расположения озера. С помощью установленного на борту высокоточного спектрометра ШЭРЛОК Персеверанке проанализировал сотни образцов и пород. В результате было установлено наличие крупных углеродных макромолекул и сложных органических соединений даже в слоях, подвергшихся воздействию открытой среды.

Признак жизни или химический процесс?

Ученые подчеркивают, что на данный момент делать окончательный вывод о происхождении этих органических веществ преждевременно. Они могли образоваться как в результате биологических (жизненных), так и абиотических (геохимических) процессов. Однако тот факт, что такие сложные молекулы сохранились, несмотря на жесткую радиацию и суровый климат Марса, вызывает у специалистов удивление.

По сообщению агентства ТАСС, эти находки согласуются с данными, полученными в различных точках Марса. Ранее марсоход Curiosity также обнаружил органические вещества в другом районе, расположенном в 3000 километров от кратера Езеро. Это свидетельствует о том, что сложная органика может быть широко распространена по всей планете.

В рамках миссии Персеверанке обнаружение в 2025 году именно в этой области необычных минералов и потенциальных биосигнатур (следов жизни) стало стимулом для дальнейшего углубления исследований. Если эти вещества действительно являются результатом деятельности древних микроорганизмов, это полностью изменит представления человечества о своем месте во Вселенной.

На данном этапе ученые продолжают изыскания по следующим основным направлениям:

Изучение точного химического состава органических соединений;

Анализ того, как они сохранились в слоях;

Проверка вероятности биологического происхождения веществ;

Подготовка к лабораторным анализам, которые будут проведены после доставки этих образцов на Землю в будущем.

Данное открытие еще больше укрепляет гипотезу о том, что на Марсе когда-то была жизнь. Хотя сейчас невозможно однозначно заявить, что «жизнь найдена», обнаруженные сложные молекулы являются основными строительными блоками живого. Миссия Персеверанке продолжает раскрывать тайны Красной планеты, и каждый новый образец приближает нас к ответу на главный вопрос.