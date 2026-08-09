Озорной белый медвежонок по имени Момота покорил интернет своими проделками, надев на голову конус

Белый медвежонок по имени Момота, живущий в аквариуме японской префектуры Акита, стал знаменитостью в социальных сетях. Проделки медвежонка, родившегося в декабре прошлого года, во время игр пришлись по душе пользователям.

Момота любит играть, надевая пластиковые конусы на голову, словно шлем. Видео с ним в таком виде за короткое время широко распространились в интернете.

Особенно многих рассмешило то, как мама Момота каждый раз терпеливо снимает конус с его головы. Пользователи сравнили эту сцену с обычной ситуацией между озорным ребёнком и его мамой.

В комментариях также часто встречаются слова: "Все дети одинаковы". Игривое поведение Момота превратило его в одно из самых обсуждаемых животных аквариума.