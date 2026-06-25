Сайт без программирования: Yandex запустил сервис Вибекрафт на базе искусственного интеллекта

В мире современных технологий расширяются возможности создания сложных цифровых продуктов даже без навыков написания кода. Компания Yandex Б2Б Теч объявила об открытом бета-тестировании сервиса Вибекрафт, предназначенного для создания веб-сайтов и приложений на основе текстовых описаний. Эта платформа позволяет пользователям превращать свои идеи в готовый цифровой продукт, просто общаясь с чат-ботом. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает сообщает.

Для использования сервиса Вибекрафт пользователю достаточно предоставить специальному АИ-помощнику информацию о целях проекта, необходимых функциях и целевой аудитории. Искусственный интеллект анализирует описание и за несколько минут формирует первую рабочую версию сайта или веб-приложения. По данным иксбт.ком, система способна создавать не только визуальную часть, но и сложные технические элементы.

Возможности и технические характеристики Вибекрафт

Новый сервис специализируется на создании систем более сложных, чем простые сайты-визитки. С помощью Вибекрафт можно реализовать проекты со следующими функциями:

Личный кабинет и система регистрации пользователей;

Каталог товаров и система поиска;

Формы загрузки файлов и интеграция с базами данных;

Индивидуальный брендинг и интерактивные элементы.

В ходе закрытого тестирования пользователи успешно создали с помощью платформы более 1000 различных проектов. Среди них — панели управления (дашбоард), сложные калькуляторы, мини-игры, аналитические инструменты и даже полнофункциональные КРМ-системы и интернет-магазины. Это показывает, что сервис полезен не только любителям, но и представителям бизнеса.

Разработчики отмечают, что Вибекрафт резко сокращает время создания MVP (минимально жизнеспособного продукта). По оценкам участников тестирования, процесс от объяснения идеи до получения первого результата занимает в среднем 5–10 минут. Это идеально подходит стартапам для быстрой проверки (валидации) своих идей на рынке.

В настоящее время сервис запущен по адресу вибе.суркекрафт.дев, при этом каждому новому пользователю предоставляется 4000 нейрокредитов для тестирования системы. Это, в свою очередь, дает молодым предпринимателям и ИТ-энтузиастам в Узбекистане возможность создавать прототипы своих проектов без найма большой команды программистов.

Резюмируя, сервисы вроде Вибекрафт выводят направления но-коде и лов-коде на новый уровень. Теперь специалисты без технических знаний смогут активно участвовать в цифровой экономике и автоматизировать свои бизнес-процессы.