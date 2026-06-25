Amazon выделит 13 миллиардов долларов на инфраструктуру искусственного интеллекта в Индии

·5·Технологии
Amazon выделит 13 миллиардов долларов на инфраструктуру искусственного интеллекта в Индии

Американский технологический гигант Amazon объявил о дополнительных инвестициях в размере 13 миллиардов долларов для расширения экосистемы искусственного интеллекта (AI) и облачных технологий в Индии. Эти средства будут направлены на развитие цифровой инфраструктуры страны до 2030 года. Данное решение было принято после встречи генерального директора Amazon Энди Джесси и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает издание.

Новый инвестиционный пакет в основном послужит увеличению мощностей центров обработки данных (data-center) подразделения Amazon Web Services (AWS) в городах Мумбаи и Хайдарабад. Это третье крупное финансовое обязательство компании за последние три года. Общий объем инвестиций, которые Amazon планирует вложить в Индию, теперь достиг 48 миллиардов долларов.

Глобальная технологическая гонка и роль Индии

Этот шаг Amazon свидетельствует об усилении конкуренции между глобальными технологическими гигантами за превращение Индии в центр искусственного интеллекта. Ранее Microsoft объявила о намерении потратить 17,5 миллиардов долларов до 2029 года, а Google — 15 миллиардов долларов на AI-хаб и инфраструктуру. Правительство Индии также активно привлекает инвестиции, вводя налоговые льготы для иностранных провайдеров облачных услуг.

По мнению экспертов, такие крупные вложения предусматривают не только строительство новых зданий, но и долгосрочные операционные расходы, а также создание высокотехнологичных рабочих мест. Индия с ее огромным населением и быстро развивающейся цифровой экономикой становится идеальной площадкой для вычислительной инфраструктуры, необходимой для поддержки AI-продуктов.

Расширение логистической сети и розничной торговли

Не ограничиваясь только облачными технологиями, Amazon укрепляет свою внутреннюю сеть розничной торговли и логистики. В текущем году компания планирует открыть более 20 крупных сортировочных центров и свыше 100 пунктов доставки. Кроме того, ожидается, что сервис экспресс-доставки Amazon Now начнет работу в более чем 300 городах и поселках страны.

В этом направлении Amazon ведет серьезную борьбу с местными и международными конкурентами. В сегменте быстрой коммерции основными соперниками считаются следующие компании:

  • Blinkit (сервис, принадлежащий Eternal);
  • проект Instamart от Swiggy;
  • стартап Zepto;
  • Flipkart (гигант, входящий в состав Walmart).
Стоит отметить, что Flipkart, в свою очередь, стремится открыть 1500 малых логистических центров по всей стране до конца 2026 года. Новые инвестиции со стороны Amazon позволят компании укрепить свои позиции в этой интенсивной конкуренции.

AmazonИндияИскусственный ИнтеллектAWSИнвестиции
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Nodirbek Razzokov
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