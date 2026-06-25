Xiaomi представила флагман Робот Вакуум 6 Max с мощностью 35 000 Па

Компания Xiaomi, занимающая одну из лидирующих позиций на рынке бытовой техники, готовится вывести на глобальный рынок свой самый мощный и умный робот-пылесос — модель Робот Вакуум 6 Max. Ожидается, что это устройство обновит стандарты отрасли не только благодаря высокой мощности всасывания, но и за счет передовой системы навигации на базе AI. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

По данным иксбт.ком, новый флагман уже появился на официальном международном сайте компании. Это свидетельствует о том, что устройство поступит в продажу на рынках за пределами Китая, включая регион Центральной Азии, в ближайшие недели. На данный момент цена на внутреннем рынке Китая составляет примерно 680 долларов, однако глобальная стоимость может быть немного выше из-за экспортных расходов и налогов.

Революционная система очистки и технические возможности

Главной особенностью модели Робот Вакуум 6 Max является мощность всасывания — она составляет 35 000 Па. Этот показатель в несколько раз превышает возможности большинства конкурентов на рынке, что позволяет легко удалять даже самые тяжелые и мелкие частицы из ворса ковров. Кроме того, устройство способно свободно преодолевать препятствия высотой до 6 сантиметров (например, высокие пороги).

Устройство представляет собой полноценный моющий пылесос. Он оснащен специальной роликовой шваброй, которая постоянно промывается чистой водой в процессе уборки. По завершении работы док-станция промывает швабру горячей водой, дезинфицирует и сушит её. Это полностью избавляет пользователя от необходимости ручной очистки.

Три камеры и умные датчики

Инженеры Xiaomi установили в новую модель сложную систему из трех камер. Эта система помогает роботу выполнять следующие задачи:

точное распознавание препятствий в комнате на расстоянии и обход их;

отделение твердого мусора от жидкостей;

определение зон с высоким уровнем загрязнения и автоматическое увеличение мощности уборки в этих местах;

оповещение пользователя через приложение Xiaomi Хоме в случаях, когда жидкость смешана с твердым мусором.

Для качественной очистки вдоль стен и под мебелью Робот Вакуум 6 Max оснащен дополнительной круглой шваброй и выдвижной боковой щеткой. Эта технология предотвращает скопление пыли в углах. Устройство работает полностью автономно, а благодаря станции самоочистки вмешательство человека сводится к минимуму.

На рынке Узбекистана роботы-пылесосы Xiaomi очень популярны благодаря оптимальному соотношению цены и качества. Появление модели Робот Вакуум 6 Max, несомненно, станет отличным событием для местных потребителей, предпочитающих высокотехнологичные гаджеты. Ожидается, что в ближайшее время будут объявлены дата глобального старта продаж и точные цены по регионам.