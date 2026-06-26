Представления о геологии Марса изменились: на Красной планете обнаружена гигантская магматическая система

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Представления о геологии Марса изменились: на Красной планете обнаружена гигантская магматическая система

Ученые из Оксфордского университета совершили открытие, которое ставит под сомнение многолетние научные представления о прошлом Марса. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Nature Astronomy, в недрах Красной планеты существовали гигантские магматические системы, характерные для Земли. Это стало неожиданностью для специалистов, которые считали Марс геологически более простым и «мертвым» миром. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в материале.

Долгое время Марс относили к планетам со «стационарной корой». В отличие от Земли, литосфера Марса не разделена на движущиеся тектонические плиты. Именно тектонические процессы на Земле обеспечивают круговорот горных пород, вулканическую активность и формирование континентов. Поэтому ученые предполагали, что внутреннее строение Марса намного проще, однако новые анализы опровергают эту теорию.

Исследователи основывали свои выводы на данных, собранных миссией NASA InSight. Аппарат использовал сверхчувствительный сейсмометр для регистрации марсотрясений и ударов метеоритов. Внимание ученых привлек загадочный слой, расположенный на глубине около 24 километров, происхождение которого до этого оставалось неизвестным.

Неожиданная геологическая сложность

С помощью термодинамического моделирования и статистического анализа ученые сравнили состав марсианских пород со скоростью прохождения сейсмических волн. Выяснилось, что под данной границей расположены породы, богатые железом и магнием, а выше — более легкие породы с высоким содержанием кремния. Такое расслоение может возникнуть только в результате длительных и сложных магматических процессов.

По мнению авторов, такая структура сформировалась в результате остывания гигантских подземных магматических резервуаров. При остывании магмы тяжелые минералы оседали вниз, а более легкие расплавы поднимались вверх. Подобные процессы происходят и на Земле в крупных магматических системах и играют важную роль в формировании континентальной коры. Это указывает на то, что геологическая эволюция Марса была гораздо ближе к земной, чем считалось ранее.

Исследователи предполагают, что этот слой может простираться на сотни и даже тысячи километров под северным полушарием Марса. Если эта информация подтвердится, речь пойдет не об отдельных вулканических очагах, а о целой масштабной магматической системе. Это открытие доказывает, что сложные геологические процессы могут развиваться даже на планетах без движения тектонических плит.

Новые возможности для жизни

Эта новость имеет большое значение не только для геологии, но и для астробиологии. Тектоника земного типа может быть не единственным условием создания среды, необходимой для возникновения жизни. Если на таких планетах, как Марс, также происходили сложные внутренние процессы, то количество планет с подходящими для жизни условиями во Вселенной может быть гораздо больше, чем мы предполагали.

По данным ixbt.com, данное исследование побуждает пересмотреть не только прошлое Марса, но и его нынешнее состояние. Хотя сегодня поверхность Марса кажется холодной и безжизненной, подобные структуры в его недрах помогают понять, как происходил обмен теплом и химическими элементами на протяжении истории планеты.

МарсNASAГеологияКосмосInSight
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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