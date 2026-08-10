Стала известна причина возгорания электрокроссовера Zeekr 7Кс

·54·Технологии
Стала известна причина возгорания электрокроссовера Zeekr 7Кс

Производитель опубликовал официальное объяснение по факту возгорания электрокроссовера Zeekr 7Кс, произошедшего в китайском городе Нинбо. Инцидент, случившийся 9 августа текущего года, вызвал широкое обсуждение в Сети, однако, как сообщает издание иксбт.ком, причиной пожара стали скрытые дефекты технического состояния автомобиля. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Во время происшествия электрический кроссовер находился рядом со станцией зарядки, но подключён к сети не был. На видеозаписях очевидцев видно, как из автомобиля внезапно пошёл дым, после чего из его нижней части появились искры и пламя. Оперативно прибывшие на место пожарные потушили возгорание, никто не пострадал.

Результаты расследования и основные причины

Согласно итогам предварительного расследования, проведённого специалистами Zeekr после инцидента, выяснилось, что ранее этот автомобиль попадал в серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Важно отметить, что после аварии машина не прошла надлежащую проверку в официальном сервисном центре производителя и не была качественно отремонтирована.

По словам представителей компании, именно повреждения, полученные во время столкновения и не устранённые должным образом, в конечном итоге привели к пожару. Очередное подтверждение получил тот факт, что повреждение высоковольтных систем и аккумуляторного блока может привести к опасным ситуациям.

Меры безопасности и рекомендации

В связи с этим инцидентом компания Zeekr выступила со строгим предупреждением для всех владельцев электромобилей. Как напоминают отраслевые специалисты, после любой серьёзной аварии силовая установка, зарядное оборудование, высоковольтная система и кузов автомобиля обязательно должны быть проверены квалифицированными специалистами.

Кроме того, покупателям, планирующим приобрести электромобиль на вторичном рынке, рекомендуется внимательно проверить историю аварий и ремонта автомобиля. Самостоятельная оценка состояния батареи и высоковольтных компонентов поможет предотвратить подобные неприятности в будущем.

Для справки: модель Zeekr 7Кс активно продаётся не только на внутреннем рынке Китая, но и в странах Европы и Центральной Азии, включая наш регион. Кроме того, в 2025 году этот современный кроссовер получил высшую пятизвёздочную оценку по итогам престижных испытаний Евро НКАП на безопасность.

ZeekrZeekr 7XЭлектромобильДТПБезопасность
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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