Телевизоры Mini LED и РГБ ЛЭД захватывают рынок: Омдиа опубликовала новый прогноз

·22·Технологии
Телевизоры Mini LED и РГБ ЛЭД захватывают рынок: Омдиа опубликовала новый прогноз

Технологическая гонка на мировом рынке телевизоров выходит на новый этап. Согласно последнему отчету исследовательской компании Омдиа, доля панелей на базе технологий Mini LED и РГБ ЛЭД резко вырастет в ближайшие годы. Эта тенденция будет способствовать не только улучшению качества изображения, но и повышению доступности устройств с большими экранами. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

По прогнозам аналитиков, к 2030 году доля телевизоров с независимой системой подсветки РГБ ЛЭД в мировом доходе достигнет 13%. Для сравнения, в 2026 году этот показатель оценивался всего в 3%. Это означает, что производители отказываются от традиционных систем подсветки в пользу более совершенных и энергоэффективных технологий.

Преимущества и темпы роста технологии Mini LED

Mini LED остается основной и наиболее перспективной технологией в ЛКД-сегменте. Обладая более низкой себестоимостью по сравнению с панелями OLED и Micro LED, она позволяет значительно повысить качество изображения. В частности, данная технология обеспечивает глубокий черный цвет и высокий контраст благодаря функции локального затемнения (локал димминг).

По данным Омдиа, яркость панелей Mini LED может превышать 5000 нит. Этот показатель крайне полезен для просмотра ХДР-контента и использования телевизора в ярко освещенных помещениях с прямыми солнечными лучами. Если в 2026 году ожидается поставка менее 18 миллионов телевизоров Mini LED по всему миру, то к 2030 году это число достигнет 30 миллионов единиц.

Большие экраны и лидерство на рынке Китая

Ожидается, что рост в сегменте РГБ ЛЭД будет еще более динамичным. Показатель в 1,1 миллиона единиц в 2026 году вырастет до 7,1 миллиона устройств к 2030 году. Основным драйвером этого процесса станет рынок Китая. Прогнозируется, что к 2030 году только в Китае будет продано 10,4 миллиона телевизоров Mini LED и 1,5 миллиона РГБ ЛЭД.

На рынке Узбекистана в последние годы также растет спрос на телевизоры с большой диагональю. Эксперты Омдиа отмечают, что среди моделей от 85 дюймов и выше доля Mini LED составляет 24%, а доля РГБ ЛЭД — 18%. Это свидетельствует о будущем доминировании данных технологий в сегменте домашних кинотеатров.

Резюмируя, технологическое развитие позволяет пользователям получать качество изображения уровня OLED по гораздо более доступным ценам. Популяризация телевизоров Mini LED и РГБ ЛЭД останется основным трендом в индустрии дисплеев в ближайшее десятилетие.

ТелевизорMini LEDRGB LEDOmdiaТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Специальный «пит-стоп» для роботакси: Асеон Лабс решает проблему беспилотного транспортаСпециальный «пит-стоп» для роботакси: Асеон Лабс решает проблему беспилотного транспортаСегодня, 17:51NASA отказалась от четырех проектов программы Artemis из-за роста расходовNASA отказалась от четырех проектов программы Artemis из-за роста расходовСегодня, 17:23Компания Vivo представила новый смартфон Й6а с аккумулятором на 7200 mAh и защитой ИП69Компания Vivo представила новый смартфон Й6а с аккумулятором на 7200 mAh и защитой ИП69Сегодня, 16:51Определены самые быстрые и стабильные операторы связи на трассах ПодмосковьяОпределены самые быстрые и стабильные операторы связи на трассах ПодмосковьяСегодня, 16:27Представления о геологии Марса изменились: на Красной планете обнаружена гигантская магматическая системаПредставления о геологии Марса изменились: на Красной планете обнаружена гигантская магматическая системаСегодня, 15:27SpaceX достигла абсолютного превосходства в космической гонке: 76 запусков и ноль ошибокSpaceX достигла абсолютного превосходства в космической гонке: 76 запусков и ноль ошибокСегодня, 14:56
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Монстр автономности: впервые показан Honor Кс80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч
Монстр автономности: впервые показан Honor Кс80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч