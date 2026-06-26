Телевизоры Mini LED и РГБ ЛЭД захватывают рынок: Омдиа опубликовала новый прогноз

Технологическая гонка на мировом рынке телевизоров выходит на новый этап. Согласно последнему отчету исследовательской компании Омдиа, доля панелей на базе технологий Mini LED и РГБ ЛЭД резко вырастет в ближайшие годы. Эта тенденция будет способствовать не только улучшению качества изображения, но и повышению доступности устройств с большими экранами. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

По прогнозам аналитиков, к 2030 году доля телевизоров с независимой системой подсветки РГБ ЛЭД в мировом доходе достигнет 13%. Для сравнения, в 2026 году этот показатель оценивался всего в 3%. Это означает, что производители отказываются от традиционных систем подсветки в пользу более совершенных и энергоэффективных технологий.

Преимущества и темпы роста технологии Mini LED

Mini LED остается основной и наиболее перспективной технологией в ЛКД-сегменте. Обладая более низкой себестоимостью по сравнению с панелями OLED и Micro LED, она позволяет значительно повысить качество изображения. В частности, данная технология обеспечивает глубокий черный цвет и высокий контраст благодаря функции локального затемнения (локал димминг).

По данным Омдиа, яркость панелей Mini LED может превышать 5000 нит. Этот показатель крайне полезен для просмотра ХДР-контента и использования телевизора в ярко освещенных помещениях с прямыми солнечными лучами. Если в 2026 году ожидается поставка менее 18 миллионов телевизоров Mini LED по всему миру, то к 2030 году это число достигнет 30 миллионов единиц.

Большие экраны и лидерство на рынке Китая

Ожидается, что рост в сегменте РГБ ЛЭД будет еще более динамичным. Показатель в 1,1 миллиона единиц в 2026 году вырастет до 7,1 миллиона устройств к 2030 году. Основным драйвером этого процесса станет рынок Китая. Прогнозируется, что к 2030 году только в Китае будет продано 10,4 миллиона телевизоров Mini LED и 1,5 миллиона РГБ ЛЭД.

На рынке Узбекистана в последние годы также растет спрос на телевизоры с большой диагональю. Эксперты Омдиа отмечают, что среди моделей от 85 дюймов и выше доля Mini LED составляет 24%, а доля РГБ ЛЭД — 18%. Это свидетельствует о будущем доминировании данных технологий в сегменте домашних кинотеатров.

Резюмируя, технологическое развитие позволяет пользователям получать качество изображения уровня OLED по гораздо более доступным ценам. Популяризация телевизоров Mini LED и РГБ ЛЭД останется основным трендом в индустрии дисплеев в ближайшее десятилетие.