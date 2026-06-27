Alaska Airlines оснастила все региональные самолеты интернетом Starlink

Интеграция цифровых технологий в мире авиации выходит на новый уровень. Один из крупнейших авиаперевозчиков США, Alaska Airlines, полностью завершил процесс установки спутникового интернета Starlink на всех своих 91 региональном самолете. Этот шаг позволит пассажирам пользоваться высокоскоростной сетью во время полета так же, как на земле. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает сообщение.

По данным ixbt.com, Alaska Airlines и ее дочерняя компания Hawaiian уже оснастили системой Starlink в общей сложности около 150 воздушных судов. Примечательно, что эта услуга предоставляется абсолютно бесплатно для участников программы лояльности Atmos Rewards. Это является частью стратегии авиакомпании по расширению клиентской базы и повышению качества обслуживания.

Технология Starlink отличается от традиционного авиационного интернета минимальной задержкой (latency) и высокой пропускной способностью. Скорость загрузки данных на борту самолета может достигать 500 Mbps, а скорость передачи — до 70 Mbps. Такие показатели позволяют пассажирам даже над облаками общаться по видеосвязи, играть в онлайн-игры и смотреть видео высокого качества.

Революция Starlink в глобальной авиации

Эта технология, предоставляемая компанией SpaceX под руководством Илона Маска, стремительно набирает популярность. Не только Alaska Airlines, но и Southwest Airlines уже начали полеты, оснастив свои первые самолеты Starlink. Кроме того, United Airlines внедряет эту систему на дальнемагистральных рейсах, а испанская авиакомпания Iberia — на коммерческих направлениях.

На данный момент интернет Starlink сотрудничает с 41 авиакомпанией по всему миру. Общее количество самолетов, включенных в программу, превысило 7000. Этот показатель свидетельствует о том, что спутниковый интернет в ближайшем будущем станет неотъемлемой частью авиационной индустрии.

Эта новость значима и для путешественников из Узбекистана, и для пользователей международных рейсов. Внедрение таких технологий глобальными авиакомпаниями усиливает конкуренцию и со временем подтолкнет операторов, летающих по направлениям Центральной Азии, к переходу на аналогичные высокие стандарты.

Руководство Alaska Air Group поставило перед собой амбициозные цели. Компания планирует полностью оснастить системой Starlink все свои более чем 400 самолетов к 2027 году. Особенность системы заключается в том, что она продолжает бесперебойно работать как до взлета, так и после посадки самолета.