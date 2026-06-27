Нидерланды против новых санкций США: компания ASML под угрозой

Правительство Нидерландов предпринимает решительные дипломатические меры против усиления ограничений США на поставку оборудования для производства полупроводников в Китай. Этот шаг направлен на защиту интересов ASML, крупнейшего технологического гиганта Европы, и сохранение баланса на мировом рынке микросхем. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в новости.

Министр внешней торговли Нидерландов Сёрд Сёрдсма на этой неделе посетил Вашингтон, где провел встречи с министром торговли США Говардом Лутником и членами Конгресса. Основной темой переговоров стал новый законопроект под названием MATCH Act, который предусматривает дальнейшее ограничение технологического экспорта в Китай. По словам Сёрдсмы, столь активное вмешательство правительства Нидерландов в законодательный процесс США является исключительным случаем, что подчеркивает критическую важность этого вопроса для экономики страны.

MATCH Act: риск технологической блокады

Законопроект MATCH Act, представленный в Конгресс США в апреле, предлагает значительно ужесточить экспортный контроль в отношении полупроводниковой промышленности Китая. Если действующие ограничения касаются самых современных систем экстремальной ультрафиолетовой (EUV) литографии, то новые меры могут охватить и более простые системы глубокого ультрафиолета (DUV).

Именно DUV-системы сегодня остаются одним из немногих высокотехнологичных продуктов, которые ASML может поставлять на китайский рынок. Генеральный директор ASML Кристоф Фуке отметил, что речь идет о машинах старого поколения, производство которых началось десять лет назад. Однако Вашингтон намерен полностью закрыть доступ к этому оборудованию для Китая.

По данным ixbt.com, китайский рынок имеет для ASML не только стратегическое, но и огромное финансовое значение. Около 19% общей выручки компании приходится именно на продажу литографических систем в Китай. Потеря этого рынка может нанести серьезный удар не только по финансовым показателям ASML, но и по всей европейской полупроводниковой промышленности.

Столкновение геополитики и технологий

ASML — единственная в мире компания, производящая самое сложное литографическое оборудование, и занимает монопольное положение в производстве ускорителей AI и передовых процессоров. Поэтому любые экспортные ограничения на ее продукцию влияют на глобальную технологическую цепочку. Нидерландская сторона подчеркивает, что данные ограничения противоречат принципам свободной торговли.

Пока судьба законопроекта MATCH Act остается неопределенной. Документ еще не был полностью вынесен на голосование в Палате представителей или Сенате США. По мнению наблюдателей, для принятия закона его необходимо включить в более крупный законодательный пакет. Это дает дипломатии Нидерландов дополнительное время для защиты своей позиции.

Данная ситуация еще раз доказывает, насколько тесно в современном мире переплетены технологии, экономика и геополитика. Для развивающихся стран, таких как Узбекистан, подобные конфликты на глобальном рынке полупроводников также имеют важное значение, так как эти процессы в конечном итоге повлияют на стоимость и доступность всех типов электронных устройств.