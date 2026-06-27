Закат эпохи кремния: ASML переходит к массовому производству фотонных чипов

Нидерландская компания ASML, гигант полупроводниковой индустрии, в сотрудничестве с исследовательским центром ТНО объявила о выводе технологии фотонных чипов на новый уровень. Основная цель проекта — наладить в Европе массовое производство микросхем, обменивающихся данными с помощью света, и совершить революционный сдвиг в отрасли. Основной площадкой станет новая производственная линия, строящаяся в технологическом центре Хигх Теч Кампус в Эйндховене. Об этом сообщает иксбт.ком.

Фотонные чипы фундаментально отличаются от традиционных кремниевых микросхем. Если обычные чипы передают данные с помощью электрических сигналов, то фотонная технология осуществляет этот процесс с помощью света (фотонов). По данным иксбт.ком, такой подход позволяет в несколько раз увеличить скорость передачи данных при резком снижении энергопотребления. Ожидается, что это решит одну из главных проблем современного мира технологий — перегрев и высокое энергопотребление.

Новая технологическая платформа и возможности

В рамках проекта ASML установит на новом предприятии свое самое передовое литографическое оборудование, в частности сканеры ДУВ и И-Лине. Эта линия будет служить не только для научных исследований, но и для тестирования технологий серийного производства фотонных чипов. По мнению экспертов, этот шаг имеет решающее значение для перехода от лабораторных прототипов к реальным промышленным продуктам.

В процессе производства будут использоваться 6-дюймовые пластины на основе фосфида индия (ИнП). Этот материал считается более эффективным в области фотоники, чем кремний, и обеспечивает высокие результаты при генерации и управлении оптическими сигналами. Новая технология планируется применять в первую очередь в следующих областях:

Высокоскоростные центры обработки данных (Дата-кентерс);

Телекоммуникации и сети 5Г/6Г;

Квантовые вычисления и квантовые компьютеры;

Оборудование для медицинской диагностики и высокоточные датчики.

Проект не ограничивается только производством. В нем также участвуют Технический университет Эйндховена, Университет Твенте и национальный центр ПИТК. Партнеры намерены совместно проводить научные семинары и организовывать технологические демонстрации для представителей промышленности. Это значительно ускорит процесс превращения научных разработок в коммерческий продукт.

Технологическая независимость Европы

Руководство ASML выражает уверенность, что данное сотрудничество укрепит позиции Европы на рынке полупроводников. В то время как в производстве микросхем сейчас доминируют компании из Азии и США, достижения в области фотоники могут дать Европейскому союзу конкурентное преимущество. Эта стратегия направлена на снижение зависимости региона от внешних поставщиков.

Для стран, переживающих стремительную цифровую трансформацию, такие технологии в будущем будут иметь важное значение. Повышение эффективности дата-центров и вывод скорости интернета на новый уровень напрямую зависят от подобных фундаментальных технологических изменений. Популяризация фотонных чипов свидетельствует о том, что в ближайшее десятилетие наши гаджеты и системы связи полностью изменятся.