Закат эпохи кремния: ASML переходит к массовому производству фотонных чипов

·34·Технологии
Закат эпохи кремния: ASML переходит к массовому производству фотонных чипов

Нидерландская компания ASML, гигант полупроводниковой индустрии, в сотрудничестве с исследовательским центром ТНО объявила о выводе технологии фотонных чипов на новый уровень. Основная цель проекта — наладить в Европе массовое производство микросхем, обменивающихся данными с помощью света, и совершить революционный сдвиг в отрасли. Основной площадкой станет новая производственная линия, строящаяся в технологическом центре Хигх Теч Кампус в Эйндховене. Об этом сообщает иксбт.ком.

Фотонные чипы фундаментально отличаются от традиционных кремниевых микросхем. Если обычные чипы передают данные с помощью электрических сигналов, то фотонная технология осуществляет этот процесс с помощью света (фотонов). По данным иксбт.ком, такой подход позволяет в несколько раз увеличить скорость передачи данных при резком снижении энергопотребления. Ожидается, что это решит одну из главных проблем современного мира технологий — перегрев и высокое энергопотребление.

Новая технологическая платформа и возможности

В рамках проекта ASML установит на новом предприятии свое самое передовое литографическое оборудование, в частности сканеры ДУВ и И-Лине. Эта линия будет служить не только для научных исследований, но и для тестирования технологий серийного производства фотонных чипов. По мнению экспертов, этот шаг имеет решающее значение для перехода от лабораторных прототипов к реальным промышленным продуктам.

В процессе производства будут использоваться 6-дюймовые пластины на основе фосфида индия (ИнП). Этот материал считается более эффективным в области фотоники, чем кремний, и обеспечивает высокие результаты при генерации и управлении оптическими сигналами. Новая технология планируется применять в первую очередь в следующих областях:

  • Высокоскоростные центры обработки данных (Дата-кентерс);
  • Телекоммуникации и сети 5Г/6Г;
  • Квантовые вычисления и квантовые компьютеры;
  • Оборудование для медицинской диагностики и высокоточные датчики.
Проект не ограничивается только производством. В нем также участвуют Технический университет Эйндховена, Университет Твенте и национальный центр ПИТК. Партнеры намерены совместно проводить научные семинары и организовывать технологические демонстрации для представителей промышленности. Это значительно ускорит процесс превращения научных разработок в коммерческий продукт.

Технологическая независимость Европы

Руководство ASML выражает уверенность, что данное сотрудничество укрепит позиции Европы на рынке полупроводников. В то время как в производстве микросхем сейчас доминируют компании из Азии и США, достижения в области фотоники могут дать Европейскому союзу конкурентное преимущество. Эта стратегия направлена на снижение зависимости региона от внешних поставщиков.

Для стран, переживающих стремительную цифровую трансформацию, такие технологии в будущем будут иметь важное значение. Повышение эффективности дата-центров и вывод скорости интернета на новый уровень напрямую зависят от подобных фундаментальных технологических изменений. Популяризация фотонных чипов свидетельствует о том, что в ближайшее десятилетие наши гаджеты и системы связи полностью изменятся.

ASMLФотоникаТехнологииМикросхемыПолупроводники
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Техногиганты Азии отвечают на экспортные ограничения США в сфере AIТехногиганты Азии отвечают на экспортные ограничения США в сфере AIСегодня, 17:29Компания Сватч требует с Samsung 170 миллионов долларов компенсацииКомпания Сватч требует с Samsung 170 миллионов долларов компенсацииСегодня, 17:27OnePlus хочет совершить революцию в бюджетном сегменте: новый смартфон с аккумулятором 8000 mAhOnePlus хочет совершить революцию в бюджетном сегменте: новый смартфон с аккумулятором 8000 mAhСегодня, 16:51Революция в мире батарей: начато массовое производство натрий-ионных аккумуляторовРеволюция в мире батарей: начато массовое производство натрий-ионных аккумуляторовСегодня, 15:53Таинственная «летающая тарелка» Илона Маска впервые вернулась из космоса на ЗемлюТаинственная «летающая тарелка» Илона Маска впервые вернулась из космоса на ЗемлюСегодня, 15:29Как рост числа дата-центров влияет на стоимость электроэнергииКак рост числа дата-центров влияет на стоимость электроэнергииСегодня, 14:57
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер
Монстр автономности: впервые показан Honor Кс80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч
Монстр автономности: впервые показан Honor Кс80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч