Космический спор Илона Маска и Масаёси Сона: нужны ли орбитальные дата-центры

·32·Технологии
Космический спор Илона Маска и Масаёси Сона: нужны ли орбитальные дата-центры

Идея создания орбитальных дата-центров в космосе, выдвинутая главой Tesla и SpaceX Илоном Маском, вызвала серьезные дискуссии в мире технологий. В частности, основатель и глава СофтБанк Масаёси Сон поставил под сомнение экономическую эффективность и актуальность этого проекта. Подобные споры возникают в период, когда гонка искусственного интеллекта (AI) ускорилась до беспрецедентного уровня. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

На недавнем собрании акционеров Масаёси Сон подчеркнул, что строительство дата-центров в космосе может не оказать значительного влияния на снижение затрат. По его мнению, реализация таких сложных проектов требует слишком много времени. В то время как в борьбе в сфере AI ближайшие несколько лет имеют большее значение, чем события, которые произойдут через десятилетие.

В подкасте Экуитй издания TechCrunch эксперты проанализировали эту критику Сона, напомнив, что сам глава СофтБанк ранее был известен инвестициями в рискованные и неожиданные проекты. Однако на этот раз Масаёси Сон предпочитает более прагматичный подход. Его позиция заключается в том, что потребность в вычислительных мощностях на данный момент должна решаться на Земле.

Новая бизнес-возможность для SpaceX?

Аналитик Шон О'Кейн оценивает этот план Илона Маска как дополнительный источник дохода для компании SpaceX. Если будет создана сеть орбитальных дата-центров, это создаст необходимость в постоянном обновлении и запуске спутников. Это, в свою очередь, обеспечит SpaceX гарантированный поток заказов.

В настоящее время дефицит чипов, производимых такими гигантами, как NVIDIA, вынуждает многие компании искать альтернативные пути. Например, в то время как OpenAI планирует производить собственные чипы, стартапы вроде Groq предлагают новые виды вычислительных мощностей. SpaceX также стремится занять свое место на этом рынке, сотрудничая с такими крупными игроками, как Google и Anthropic.

Основная идея орбитальных дата-центров заключается в том, что низкие температуры в космосе могут снизить затраты на охлаждение серверов. Однако специалисты обеспокоены тем, что задержки при передаче данных и короткий срок службы спутников могут свести эту выгоду на нет. Именно на эти аспекты указывает Масаёси Сон, ставя под сомнение рентабельность проекта.

Подобные глобальные тенденции имеют важное значение и для технологического рынка Узбекистана. В то время как в нашей стране ускоряются процессы цифровизации и внедрения технологий AI, то, где и в какой форме будут располагаться вычислительные мощности, напрямую повлияет на стоимость облачных сервисов в будущем.

В заключение можно сказать, что противостояние орбитальных мечтаний Илона Маска и реалистичных взглядов Масаёси Сона определит направление будущего развития мира технологий. А пока всё внимание приковано к следующим шагам OpenAI, NVIDIA и других лидеров AI.

Elon MuskSpaceXMasayoshi SonИскусственный ИнтеллектТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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