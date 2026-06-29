Раскрыта тайна 2000-летней давности: впервые прочитаны древние свитки под пеплом Везувия

Хотя извержение вулкана Везувий в 79 году н. э. полностью уничтожило города Помпеи и Геркуланум, оно сохранило уникальные библиотеки той эпохи под слоем вулканического пепла. Сотни свитков, найденных в «Вилле папирусов» в Геркулануме, из-за высокой температуры превратились в уголь, и любые попытки физически развернуть их привели бы к полному уничтожению текстов. Однако с помощью современных технологий ученым впервые удалось полностью прочитать один свиток, не повредив его. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает издание.

В рамках международного проекта Vesuvius Challenge папирусный свиток под номером PHerc. 1667 длиной 1,4 метра был «развернут» цифровым способом. В этом процессе использовались высокоэнергетическая рентгеновская микротомография центра ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) и алгоритмы AI. Данное достижение открывает новую эру в изучении истории античности, так как до этого момента развертывание подобных экспонатов считалось невозможным.

Искусственный интеллект и виртуальная реконструкция

Для разделения слоев папируса исследователи применили метод фазово-контрастной микротомографии. Этот метод фиксирует не только плотность материала, но и малейшие изменения при прохождении рентгеновских лучей. Полученные трехмерные данные были обработаны в виде специальной геометрической сетки, а затем перенесены на двухмерную плоскость. Этот процесс полностью симулирует физическое развертывание папируса вручную.

Решающую роль в восстановлении текста сыграли архитектуры нейросетей, такие как nnU-Net. AI на микроскопическом уровне определил следы чернил на поверхности папируса, даже если они были того же цвета, что и обуглившаяся бумага. Важно то, что модели машинного обучения не «выдумывают» текст, а лишь усиливают визуальные признаки. Итоговый текст был проанализирован и восстановлен специалистами-папирологами.

Стоицизм и древняя философия

Восстановленный текст представляет собой философский трактат на греческом языке, который, как предполагается, связан с традициями стоицизма. В произведении обсуждаются вопросы этики, природы человеческого поведения, внутренних стремлений и духовного совершенствования. В фрагментах текста упоминается имя древнего ученого Аристокреона, который считался родственником Хрисиппа, одного из главных представителей философии стоицизма.

Проект Vesuvius Challenge, запущенный в 2023 году, объединил физиков, инженеров и специалистов по AI со всего мира. По словам исследователей, разработанный метод может быть применен не только к одному артефакту, но и ко всей коллекции из «Виллы папирусов». Это означает, что в ближайшие годы могут быть заново открыты десятки или даже сотни новых произведений античного мира.

Этот технологический прорыв стал революционным шагом в сохранении исторического наследия. Если раньше археологи сталкивались с риском уничтожения экспоната ради получения ценных данных, то теперь с помощью цифрового сканирования и нейросетей можно «оживить» даже самые хрупкие документы. По данным ixbt.com, данный проект стал единственным надежным способом прочтения трудов античных мыслителей, не дошедших до нас в сохранном виде.