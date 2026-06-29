Революционная технология в Китае: скорость 51 Тбит/с в полом оптическом волокне

Ведущие телекоммуникационные компании Китая впервые в мире успешно провели полевые испытания системы связи на базе полого (заполненного воздухом) оптического волокна. Ожидается, что этот технологический прорыв выведет скорость и качество передачи данных на новый уровень. В рамках проекта, реализованного совместно компаниями Чина Телеком, ЁФК и Деколи, была достигнута скорость передачи данных 51,3 терабит в секунду. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Самым важным аспектом исследования является то, что такой огромный объем данных был передан на расстояние почти 206 километров без каких-либо промежуточных усилителей сигнала. Этот показатель значительно превышает возможности существующих сегодня традиционных волоконно-оптических сетей. По данным иксбт.ком, эксперимент был проведен на крупнейшей в мире коммерческой трансграничной линии связи с полым волокном.

Преимущества новой технологии

В традиционных волоконно-оптических кабелях световой сигнал проходит через стеклянное волокно. В полой конструкции сигнал распространяется по воздушному каналу. Этот метод увеличивает скорость распространения света и сводит задержки (латенкй) к минимуму. Благодаря тому, что в воздушной среде свет движется на 30% быстрее, чем в стекле, обмен данными происходит практически мгновенно.

Для достижения этого результата инженеры внедрили систему адаптивного управления скоростью передачи для каждой длины волны. Также была применена технология динамического распределения мощности между каналами. Это позволило отказаться от жестко заданных параметров и оптимизировать работу всей линии связи в режиме реального времени.

Безопасность и перспективы будущего

Новая система была усовершенствована не только в плане скорости, но и в плане безопасности. В рамках проекта были разработаны функции аварийного отключения и механизмы оповещения о неисправностях для безопасной эксплуатации высокомощных оптических линий. Это поможет предотвратить неожиданные сбои в магистральных сетях.

По мнению специалистов, полое оптическое волокно в будущем станет основным решением для крупных центров обработки данных (Дата кентерс) и межконтинентальных магистральных сетей. Проведенные в Китае испытания доказали возможность внедрения сетей нового поколения в практику. Для стран, развивающих цифровую экономику, таких как Узбекистан, подобные технологии в будущем могут сыграть важную роль в кардинальном улучшении качества интернета.