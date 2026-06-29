Революционная технология в Китае: скорость 51 Тбит/с в полом оптическом волокне

·33·Технологии
Революционная технология в Китае: скорость 51 Тбит/с в полом оптическом волокне

Ведущие телекоммуникационные компании Китая впервые в мире успешно провели полевые испытания системы связи на базе полого (заполненного воздухом) оптического волокна. Ожидается, что этот технологический прорыв выведет скорость и качество передачи данных на новый уровень. В рамках проекта, реализованного совместно компаниями Чина Телеком, ЁФК и Деколи, была достигнута скорость передачи данных 51,3 терабит в секунду. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Самым важным аспектом исследования является то, что такой огромный объем данных был передан на расстояние почти 206 километров без каких-либо промежуточных усилителей сигнала. Этот показатель значительно превышает возможности существующих сегодня традиционных волоконно-оптических сетей. По данным иксбт.ком, эксперимент был проведен на крупнейшей в мире коммерческой трансграничной линии связи с полым волокном.

Преимущества новой технологии

В традиционных волоконно-оптических кабелях световой сигнал проходит через стеклянное волокно. В полой конструкции сигнал распространяется по воздушному каналу. Этот метод увеличивает скорость распространения света и сводит задержки (латенкй) к минимуму. Благодаря тому, что в воздушной среде свет движется на 30% быстрее, чем в стекле, обмен данными происходит практически мгновенно.

Для достижения этого результата инженеры внедрили систему адаптивного управления скоростью передачи для каждой длины волны. Также была применена технология динамического распределения мощности между каналами. Это позволило отказаться от жестко заданных параметров и оптимизировать работу всей линии связи в режиме реального времени.

Безопасность и перспективы будущего

Новая система была усовершенствована не только в плане скорости, но и в плане безопасности. В рамках проекта были разработаны функции аварийного отключения и механизмы оповещения о неисправностях для безопасной эксплуатации высокомощных оптических линий. Это поможет предотвратить неожиданные сбои в магистральных сетях.

По мнению специалистов, полое оптическое волокно в будущем станет основным решением для крупных центров обработки данных (Дата кентерс) и межконтинентальных магистральных сетей. Проведенные в Китае испытания доказали возможность внедрения сетей нового поколения в практику. Для стран, развивающих цифровую экономику, таких как Узбекистан, подобные технологии в будущем могут сыграть важную роль в кардинальном улучшении качества интернета.

КитайТехнологииИнтернетОптическое ВолокноChina Telecom
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Процесс регистрации в УзИМЭИ автоматизированПроцесс регистрации в УзИМЭИ автоматизированСегодня, 11:30Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколенияЛегендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколенияСегодня, 10:27Раскрыта тайна 2000-летней давности: впервые прочитаны древние свитки под пеплом ВезувияРаскрыта тайна 2000-летней давности: впервые прочитаны древние свитки под пеплом ВезувияСегодня, 09:54Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности ЗемлиВыяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности ЗемлиСегодня, 03:56Полиция Канады оказалась в центре скандала из-за изображения, созданного искусственным интеллектомПолиция Канады оказалась в центре скандала из-за изображения, созданного искусственным интеллектомСегодня, 03:24В Калифорнии вступил в силу закон против шумной рекламыВ Калифорнии вступил в силу закон против шумной рекламыСегодня, 02:54
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Монстр автономности: впервые показан Honor Кс80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч
Монстр автономности: впервые показан Honor Кс80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч