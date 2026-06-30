Экономика искусственного интеллекта: OKX запустила платформу, где агенты нанимают друг друга

·24·Технологии
Экономика искусственного интеллекта: OKX запустила платформу, где агенты нанимают друг друга

Одна из ведущих криптовалютных бирж мира OKX представила инновационный маркетплейс для агентов искусственного интеллекта (AI). Благодаря этой платформе АИ-программы смогут не только обслуживать людей, но и самостоятельно нанимать друг друга, оплачивать услуги и формировать цепочку взаимного доверия (репутации). Этот шаг оценивается как важный стратегический маневр на пути к новой «экономике агентов» в мире технологий. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Этот рынок под названием OKX AI открыл свои двери для разработчиков со вторника. В первоначальном закрытом бета-тестировании приняли участие около 50 сервис-провайдеров. Платформа основана на технологиях, ранее разработанных OKX, и позволяет АИ-агентам управлять цифровыми кошельками, осуществлять платежи с помощью стейблкоинов и подтверждать свою личность в сети блокчейн.

Новая экономическая модель и микроплатежи

Основатель и генеральный директор OKX Стар Ксу в интервью изданию TechCrunch отметил, что в ближайшее десятилетие наступит эра «компаний из одного человека» с годовым доходом более миллиона долларов. По его словам, традиционная финансовая инфраструктура была построена для людей, однако для автономных программ необходима совершенно новая система. Именно этот пробел стремится восполнить OKX.

Директор по маркетингу компании Хаидер Рафикуе прогнозирует, что в ближайшие пять лет рынок «агентской торговли» достигнет стоимости в триллион долларов. Основой этого рынка станут микроплатежи, которые неудобны для людей, но идеально подходят для программ. Благодаря технологии блокчейн АИ-агенты смогут осуществлять транзакции непрерывно 24 часа в сутки.

В числе первых партнеров платформы — такие компании, как КертиК, занимающаяся вопросами безопасности, и КоинАнк, предоставляющая рыночные данные. Например, сервис КертиК позволяет АИ-агенту проверить безопасность криптокошелька или токена перед совершением транзакции. Проект ГенЛаер, в свою очередь, предоставляет инфраструктуру для разрешения контрактных споров между агентами.

Безопасность и перспективы будущего

Представители OKX подчеркивают, что в новом маркетплейсе будут внедрены все меры безопасности, используемые на криптовалютной бирже, включая системы обнаружения мошенничества и комплаенса. Это обеспечит прозрачность и безопасность финансовых отношений между АИ-агентами.

Данный проект является следующим шагом в стратегии OKX по превращению из просто торговой платформы в многопрофильную финтех-компанию. Биржа, имеющая более 150 миллионов пользователей по всему миру, выражает уверенность, что в будущем ее клиентами станут не только люди, но и автономно действующие программы.

В то время как такие гиганты, как Google, Microsoft и OpenAI, также разрабатывают своих АИ-агентов, OKX взяла на себя роль финансового моста, связывающего их. Это может открыть новые глобальные возможности для разработчиков даже на развивающихся рынках, таких как Узбекистан, поскольку системы на базе блокчейн не признают географических границ.

OKXИскусственный ИнтеллектБлокчейнКриптовалютаТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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