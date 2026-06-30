Asus представила новый роутер РОГ Октопус 7 с поддержкой стандарта Wi-Fi 7

·33·Технологии
Asus представила новый роутер РОГ Октопус 7 с поддержкой стандарта Wi-Fi 7

Компания Asus представила лимитированную версию роутера РОГ Октопус 7 в честь 20-летия своего бренда РОГ (Републик оф Гамерс). Устройство привлекает внимание не только уникальным дизайном, но и поддержкой современного стандарта Wi-Fi 7, а также высокой скоростью передачи данных. Новая модель разработана специально для геймеров и пользователей, которым важна максимальная производительность. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Внешний вид устройства выполнен в юбилейном стиле, сочетающем черный, прозрачный, золотой и красный цвета. Корпус изготовлен из полупрозрачного акрила и украшен декоративными узорами. Система подсветки Asus Аура РГБ предлагает несколько визуальных эффектов, что делает роутер ярким элементом любого современного интерьера. Среди дизайнерских элементов выделяются стиль РОГ Слаш и золотистое основание с памятной гравировкой.

Технические возможности и преимущества Wi-Fi 7

По данным иксбт.ком, РОГ Октопус 7 технически поддерживает новейший стандарт Wi-Fi 7. Благодаря работе в трех диапазонах общая пропускная способность устройства достигает 13 000 Мбит/с. Использование технологий 4096-КАМ и МЛО (Мулти-Линк Оператион) позволяет передавать данные одновременно по нескольким диапазонам, что значительно снижает задержки.

Внутри роутера установлен четырехъядерный процессор Броадком с тактовой частотой 2,6 ГГц и 2 GB оперативной памяти ДДР4. Такая мощность обеспечивает стабильную работу устройства даже при самых высоких нагрузках. Это особенно важно для многопользовательских онлайн-игр и стриминга видео в формате 4К/8К.

Конфигурация портов также выполнена на профессиональном уровне:

  • Два высокоскоростных порта 10 Гбит/с;
  • Четыре порта 2,5 Гбит/с;
  • Возможность агрегации (объединения) каналов.
Система портов позволяет пользователям использовать рекордные скорости не только при беспроводном, но и при проводном подключении. В то время как интерес к устройствам стандарта Wi-Fi 7 растет, ожидается, что этот флагман от Asus займет достойное место в премиальном сегменте.

В настоящее время новый РОГ Октопус 7 поступил в продажу на рынке Китая по цене 5444 юаня (около 750 долларов). Стоит отметить, что за счет государственных субсидий цена для местных покупателей может снизиться до 4899 юаней. Информация о дате выхода устройства на глобальный рынок, включая регион Центральной Азии, пока не разглашается.

AsusROGWi-Fi 7РоутерТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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