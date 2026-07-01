Немецкий бренд Пункт. представил защищенный смартфон МК03 на базе АфйОС

·22·Технологии
Немецкий бренд Пункт. представил защищенный смартфон МК03 на базе АфйОС

Немецкий бренд Пункт. официально выпустил в продажу новый смартфон МК03, ориентированный на пользователей, которые уделяют особое внимание конфиденциальности личных данных. Устройство, анонсированное в январе этого года, вопреки первоначальным планам производителя, будет продаваться без обязательной ежемесячной подписки. Теперь все функции безопасности и сервисы операционной системы включены в стоимость устройства, и пользователи смогут пользоваться ими пожизненно без дополнительных платежей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Основная особенность устройства заключается в его программном обеспечении. Модель МК03 работает под управлением операционной системы АфйОС, созданной на базе ГрафенеОС. Эта система обладает минималистичным интерфейсом и запускает каждое стороннее приложение в отдельной изолированной среде (методом «песочницы» или сандбокс). Это резко ограничивает несанкционированный доступ приложений к личным данным пользователя. Кроме того, встроенный в систему ВПН-сервис обеспечивает полную защиту активности в интернете.

Технические характеристики и надежность

По данным иксбт.ком, Пункт. МК03 соответствует современным требованиям и в плане аппаратной части. Смартфон оснащен процессором MediaTek Dimensity 7300, 8 GB оперативной памяти и 256 GB встроенной памяти. Также предусмотрена возможность расширения памяти с помощью карт микроСД. Устройство оснащено 6,67-дюймовым ОЛЭД-дисплеем с частотой обновления 120 Hz, а сканер отпечатков пальцев расположен непосредственно под экраном.

Производитель сделал особый акцент на долговечности устройства. Смартфон защищен от воды и пыли по стандарту ИП68. Самым примечательным является то, что пользователь может самостоятельно заменить аккумулятор емкостью 5200 mAh без использования специальных инструментов. Это редкий фактор для современного рынка смартфонов, который значительно продлевает срок службы устройства. Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 30 В и беспроводную — 15 В.

Возможности камеры и гарантии

Для любителей фотографии МК03 предлагает основной блок из трех камер: основной сенсор 64 MP, широкоугольный 8 MP и дополнительный модуль 2 MP. На передней панели расположена селфи-камера 32 Мп. Компания Пункт. обещает предоставлять крупные обновления системы в течение как минимум трех лет и патчи безопасности (секуритй патчес) в течение пяти лет.

Финальная сборка смартфона осуществляется непосредственно в Германии, что гарантирует высокие стандарты контроля качества продукции. В настоящее время Пункт. МК03 продается в официальном интернет-магазине компании по цене 745 евро. Производитель сообщил о возможности доставки продукта по всему миру, включая регион Центральной Азии.

Для рынка Узбекистана такие устройства могут занять особую нишу, так как вопросы кибербезопасности и защиты персональных данных становятся всё более актуальными и для местных пользователей. Несмотря на цену выше среднего сегмента, пожизненный бесплатный VPN и безопасная экосистема АфйОС, как ожидается, привлекут определенный слой клиентов.

PunktСмартфонКибербезопасностьAphyOSГермания
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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