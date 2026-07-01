Компания ГМКтек представила доступный и компактный мини-ПК Г5С

·31·Технологии
Компания ГМКтек представила доступный и компактный мини-ПК Г5С

В мире современных технологий сочетание компактности и производительности становится все более важным. Компания ГМКтек продемонстрировала свой новый мини-ПК модели Г5С. Это устройство привлекает внимание пользователей не только своими крошечными размерами, но и доступной ценой, а также техническими возможностями, достаточными для офисной работы. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, официальный старт продаж новой модели намечен на 9 июля. Главной особенностью устройства является его ультракомпактный размер — всего 72 кс 72 кс 44,5 мм. Вес составляет 206 граммов, что позволяет носить его практически в любой сумке или даже в кармане.

Технические характеристики и система охлаждения

В качестве «сердца» модели ГМКтек Г5С был выбран четырехъядерный процессор Intel Келерон Н5095 Джаспер Лаке, выпущенный в 2021 году. Хотя этот чип не принадлежит к последнему поколению, он обладает достаточной мощностью для повседневной работы с документами, серфинга в интернете и просмотра видеоконтента. Устройство оснащено 8 GB оперативной памяти ЛПДДР4-2400.

Несмотря на малый объем, производители серьезно подошли к системе охлаждения. Бесшумная система, состоящая из встроенного вентилятора и медных тепловых трубок, обеспечивает стабильную работу в течение длительного времени. Учитывая, что подобные решения обычно встречаются в системных блоках большего размера, работа инженеров ГМКтек заслуживает похвалы.

Интерфейсы подключения и цены

Что касается портов, Г5С предоставляет пользователям широкие возможности. На корпусе устройства расположены следующие интерфейсы:

  • 3 порта USB 3.2;
  • 2 порта HDMI 2.0 (возможность подключения двух мониторов одновременно);
  • сетевой порт РДж45 со скоростью 1 Gbps;
  • порт USB-C, предназначенный для питания.
Для хранения данных в устройстве предусмотрен слот SSD формата M.2 2242. На китайском рынке версия этого мини-ПК с памятью 128 GB оценивается примерно в 170 долларов, а версия емкостью 512 GB — около 270 долларов.

Спрос на такие компактные компьютеры растет и на рынке Узбекистана. Особенно для учебных центров, кассовых терминалов и домашних офисов, где важно экономить место, устройства вроде ГМКтек Г5С могут стать одним из оптимальных решений. Доступность и широкий набор портов превращают его в многофункциональную рабочую станцию.

GMKtecМини-ПКIntelТехнологииГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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