Гигант микромобильности Лиме вышел на биржу: привлечено 167 миллионов долларов через IPO

·24·Технологии
Гигант микромобильности Лиме вышел на биржу: привлечено 167 миллионов долларов через IPO

Лиме, одна из ведущих мировых компаний по прокату электросамокатов и велосипедов, завершила долгожданный процесс IPO (публичного размещения акций). Спустя девять лет деятельности компания выставила свои акции на продажу на бирже Nasdaq, успешно привлечив инвестиции в размере 167 миллионов долларов. Этот шаг считается важным поворотным моментом не только для компании, но и для всего рынка микромобильности. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в новости.

По данным иксбт.ком, компания Лиме, поддерживаемая Uber, продала 6,68 миллиона акций по цене 25 долларов за штуку. Эта цена является средним показателем ранее установленного диапазона в 24–26 долларов, что свидетельствует о стабильном доверии инвесторов к компании. Ожидается, что с среды акции начнут торговаться под тикером "ЛИМЭ".

Лиме планировала выход на открытый рынок на протяжении нескольких лет. После привлечения инвестиций в размере 523 миллионов долларов в 2021 году, генеральный директор компании Уэйн Тинг заявил о намерении провести IPO в 2022 году. Однако из-за рыночной конъюнктуры и экономических изменений этот процесс несколько раз откладывался. В результате текущего IPO общая стоимость компании оценивается примерно в 1,66 миллиарда долларов.

Финансовые обязательства и давление рынка

Данные инвестиции стали для Лиме своевременными, так как компания находилась под серьезным финансовым давлением. В отчетах, представленных в мае, компания признала наличие сомнений в способности продолжать свою деятельность. На данный момент Лиме имеет задолженность почти в 1 миллиард долларов, более половины которой должна быть выплачена до конца текущего года. Средства, полученные от IPO, будут направлены именно на погашение этих обязательств.

Сфера микромобильности в последние годы была отмечена жесткой конкуренцией и финансовыми трудностями. Например, компания Бирд, один из главных конкурентов Лиме, была вынуждена подать заявление о банкротстве после выхода на биржу. Другие компании были вынуждены либо объединиться (как Тиер и Дотт), либо полностью покинуть рынок. В таких условиях выживание и продолжение роста Лиме высоко оценивается экспертами отрасли.

Можно заметить, что финансовые показатели компании в последние годы изменились в положительную сторону. В 2023 году Лиме получила доход в размере 521 миллиона долларов, в 2024 году — 686,6 миллиона долларов, а в прошлом году — 886,7 миллиона долларов. Размер убытков также значительно сократился: убыток в 122,3 миллиона долларов в 2023 году сократился до 33,9 миллиона долларов в 2024 году, хотя в 2025 году этот показатель снова немного вырос до 59,3 миллиона долларов.

Глобальное расширение и партнерство с Uber

Одним из основных факторов успеха Лиме является ее расширение в глобальном масштабе. На сегодняшний день компания предлагает свои услуги в 230 городах в 29 странах мира. Это может стать интересным опытом и для развивающихся рынков, таких как Узбекистан, так как в столице Ташкенте в последние годы также набирает популярность прокат самокатов.

Стоит также отметить, что деятельность Лиме во многом зависит от платформы Uber. Компания Uber владеет 24 процентами акций Лиме, и в прошлом году более 14 процентов доходов Лиме было сформировано за счет заказов, осуществленных через приложение Uber. Это партнерство остается важнейшим каналом привлечения новых пользователей для Лиме.

LimeIPOМикромобильностьСамокатыИнвестиции
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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