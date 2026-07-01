Компания Лиме вышла на фондовый рынок: гигант микромобильности провел IPO

Компания Лиме, один из крупнейших в мире операторов по аренде электросамокатов и велосипедов, завершила долгожданный процесс IPO (публичного размещения акций) и официально стала открытым акционерным обществом. Стартап, который за девять лет своей деятельности пережил различные финансовые трудности и пандемийные ограничения, успешно вывел свои акции на биржу Nasdaq. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

В рамках своего дебютного размещения компания сумела привлечь 167 миллионов долларов. Лиме, поддерживаемая Uber, продала в общей сложности 6,68 миллиона акций по цене 25 долларов за штуку. Этот показатель соответствует середине ранее запланированного диапазона в 24–26 долларов. После начала торгов на бирже Nasdaq под тикером "ЛИМЭ" цена акций выросла на 9% уже в первый час.

По данным издания TechCrunch, в результате данного IPO общая рыночная стоимость компании Лиме составляет примерно 1,66 миллиарда долларов. Этот показатель близок к показателям ее основного конкурента, компании Бирд, в 2021 году, однако руководство Лиме подчеркивает, что их бизнес-модель гораздо более устойчива.

Трудности остались в прошлом

Генеральный директор Лиме Уэйн Тинг в интервью признал, что путь компании к сегодняшнему уровню был непростым. По его словам, были периоды, когда компания неоднократно оказывалась на грани банкротства, а ее будущее стояло под вопросом. «Сегодняшнее присутствие здесь в качестве публичной компании — результат огромного труда и терпения», — говорит Тинг.

Рынок микромобильности в последние годы стал весьма жестокой средой. Например, компания Бирд была вынуждена подать заявление о банкротстве, а другие конкуренты — Тиер и Дотт — пытались выжить путем слияния. Такие проекты, как Суперпедестриан, и вовсе закрылись. В таких условиях Лиме удалось увеличить свои доходы: выручка в 521 миллион долларов в 2023 году выросла до 886,7 миллиона долларов в прошлом году.

Финансовые обязательства и планы на будущее

Несмотря на это, перед компанией стоят серьезные финансовые задачи. В документах, представленных накануне IPO, Лиме сообщила о своих долговых обязательствах, приближающихся к 1 миллиарду долларов. Более половины этого долга должно быть выплачено до конца текущего года. Средства, полученные от продажи акций, будут направлены именно на погашение этих обязательств и расширение бизнеса.

В то время как на развивающихся рынках, таких как Узбекистан, микромобильность, особенно аренда самокатов, становится все более популярной, успех такого глобального лидера, как Лиме, на фондовом рынке считается позитивным сигналом для инвесторов отрасли. Компания утверждает, что на протяжении последних трех лет получала операционную прибыль и теперь перешла на стадию стабильного развития.