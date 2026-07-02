NVIDIA GeForce RTX 5090Д впервые преодолела порог частоты 4 ГГс

·1·Технологии
NVIDIA GeForce RTX 5090Д впервые преодолела порог частоты 4 ГГс

На рынке графических процессоров начинается новая эра: видеокарта серии RTX 50 от компании NVIDIA впервые преодолела отметку частоты 4 ГГс, установив своего рода мировой рекорд. Этот результат на практике доказал высокий потенциал чипов нового поколения и вызвал большой интерес среди любителей технологий. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, этот рекорд был зафиксирован с помощью модели Галакс GeForce RTX 5090Д ХОФ ОК Лаб Эдитион. Данная видеокарта разработана специально для экстремального оверклокинг, и она была протестирована опытным оверклокером ОГС с использованием охлаждения жидким азотом. В результате частота GPU была поднята до 4002 MHz.

Тестовая платформа, использованная для установления рекорда, также обладала внушительной мощностью. В ней применялись процессор Intel Core i9-14900KФ, работающий на частоте 6,0 ГГс, материнская плата Asus РОГ Максимус З790 Apex Энкоре, 32 GB оперативной памяти Corsair Венгеанке ДДР5 и блок питания Corsair ВС3000.

Новые пики производительности

Столь высокая частота принесла свои плоды не только в цифрах, но и в практических тестах. В бенчмарке ГПУПИ в3.3 - 32Б RTX 5090Д показала результат 35 секунд и 377 ms, обновив абсолютный рекорд. Этот показатель более чем на одну секунду быстрее результата, ранее установленного стандартной RTX 5090 с частотой 3880 MHz.

Стоит отметить, что модель RTX 5090Д предназначена в основном для китайского рынка и является вариантом, адаптированным под экспортные ограничения США. Тем не менее, способность ее аппаратной части и программного обеспечения выдерживать рекордные нагрузки демонстрирует, насколько гибкой является архитектура NVIDIA.

Однако достигнутый NVIDIA результат в 4 ГГс может выглядеть несколько скромно на фоне конкурентов. Например, известно, что видеокарты Radeon RX 9060 КсТ от компании AMD на базе чипа Нави 44 способны стабильно работать на частотах выше 4,5 ГГс. Это свидетельствует о том, что гонка частот на рынке графических чипов продлится еще долго.

Для геймеров и профессиональных пользователей в Узбекистане эта новость означает, что в ближайшем будущем серия RTX 50 сможет обеспечить беспрецедентную скорость в рендеринге и сложных вычислениях. Хотя пока такие результаты достигаются только в специальных лабораторных условиях, ожидается, что серийные модели будут значительно превосходить предыдущие поколения.

NVIDIAGeForce RTX 5090DТехнологииOverclockingGPU
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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