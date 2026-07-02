Знакомства через AI и OpenClaw: необычный опыт контент-мейкера

·38·Технологии
Знакомства через AI и OpenClaw: необычный опыт контент-мейкера

Современные технологии коренным образом меняют не только рабочие процессы, но и личную жизнь. Контент-мейкер и основатель стартапа Бен Гвез с помощью инструментов искусственного интеллекта создал уникальную автоматизированную систему в социальных сетях. Используя АИ-агента с открытым исходным кодом OpenClaw и модель Claude, ему удалось привлечь внимание тысяч женщин в Instagram. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Метод Гвеза прост, но технологически безупречен. Он настроил агента OpenClaw для отслеживания результатов матчей Чемпионата мира по футболу. После завершения каждой игры система автоматически дает задание модели Claude и создает короткое видео (Рилс) о поражении сборной определенной страны. Эти видео публикуются в профиле Гвеза в формате «триал рилс», которые не видны в основной ленте.

На видео Гвез с грустным видом смотрит в окно поезда, и появляется надпись: «Не могу поверить, что [название страны] проиграла... Если девушкам из этой страны нужна моральная поддержка, мои личные сообщения (ДМ) открыты». В интервью TechCrunch он сообщил, что благодаря этому методу за несколько дней получил более миллиона просмотров и сотни сообщений.

Неожиданный эффект автоматизации

Интересно, что Гвез направил этот поток трафика на продвижение своего приложения для изучения языков на базе AI под названием Канарй. Он указал в профиле, что отвечает только на сообщения, отправленные через приложение. В результате женщины, желающие с ним пообщаться, вынуждены скачивать его программу. Это оценивается как новый уровень «умного труда».

Естественно, многих возникает вопрос: не является ли такой метод обманом людей? Однако Гвез подчеркивает, что после начала общения он не скрывает, как именно это было реализовано. По его словам, многие женщины вместо гнева восхищаются его технологической сноровкой.

OpenClaw используется не только для привлечения внимания в соцсетях, но и для планирования реальных свиданий. Например, Джефф Вайсбейн, основатель технологического ПР-агентства, использует этого бота для поиска лучших мест для встреч. Он поручает боту исследовать рестораны в разных районах и готовить отчеты об их преимуществах.

Будущее искусственного интеллекта и личных отношений

Эти случаи показывают, что искусственный интеллект проникает даже в самые тонкие сферы повседневной жизни. С помощью таких инструментов, как OpenClaw, люди получают следующие возможности:

  • анализ данных в режиме реального времени и создание контента на их основе;
  • автоматизация и фильтрация общения в социальных сетях;
  • передача сложных логистических задач, например, выбора места для свидания, на AI.
Хотя стиль Гвеза может показаться спорным, это доказывает, насколько широки возможности АИ-агентов. В будущем подобные автоматизированные системы вполне могут стать неотъемлемой частью культуры знакомств и общения.

Искусственный ИнтеллектOpenClawClaudeInstagramТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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