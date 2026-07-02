SpaceX разрабатывает смартфон тоньше iPhone: комментарий Илона Маска

Сообщения о возможном выходе компании SpaceX, совершившей революцию в области космических технологий и спутниковой связи, на рынок мобильных устройств вызвали большой резонанс в мире технологий. По данным издания Те Валл Стрит Джурнал, ссылающегося на свои источники, компания продемонстрировала инвесторам прототип нового устройства, похожего на смартфон. Ожидается, что этот гаджет выведет взаимодействие человека с AI на совершенно новый уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно имеющейся информации, представленный прототип имеет корпус даже более тонкий, чем у смартфонов iPhone от Apple. Представители SpaceX на встрече с инвесторами подчеркнули, что проект находится на начальной стадии и финальный дизайн может существенно измениться. Однако основная цель устройства — предоставить пользователю возможность быстрого и удобного взаимодействия со сложными системами AI.

Реакция Илона Маска и противоречивые заявления

После распространения этих новостей глава SpaceX и Tesla Илон Маск незамедлительно отреагировал на ситуацию. Миллиардер на своей странице в социальной сети Кс (бывший Twitter) категорически опроверг эту информацию, назвав её «далекой от истины ложью». Тем не менее, наблюдатели напоминают о предыдущих заявлениях Маска, так как он неоднократно поддерживал идею создания собственного смартфона.

В начале этого года Илон Маск не отрицал, что SpaceX может заняться производством смартфонов. По его словам, если компания выйдет на этот рынок, её устройство будет фундаментально отличаться от современных традиционных смартфонов. Предполагается, что это различие проявится прежде всего в интеграции со спутниковой связью Starlink и передовыми нейросетями.

Слухи о выпуске смартфона от Tesla и SpaceX ходят уже несколько лет. В ноябре 2024 года Маск заявлял, что если Google и Apple введут цензуру в своих магазинах приложений или будут препятствовать работе приложений его компаний, он будет вынужден выпустить телефон Tesla в качестве альтернативы. Это свидетельствует о стремлении миллиардера к независимости мобильных платформ.

Для любителей технологий в Узбекистане эта новость также имеет большое значение. Если SpaceX действительно выпустит смартфон с прямой связью через Starlink, это позволит пользоваться высокоскоростным интернетом и сервисами AI даже в самых отдаленных районах. Хотя на данный момент проект официально не подтвержден, неожиданные решения Илона Маска всегда способны изменить рынок.