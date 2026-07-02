Tesla установила рекорд по продажам: во втором квартале зафиксирован неожиданный рост

Лидер рынка электромобилей компания Tesla продемонстрировала показатели значительно выше ожидаемых по итогам второго квартала текущего года. Согласно отчету компании, за этот период было доставлено более 480 000 транспортных средств, что на 120 000 больше, чем в первом квартале. Этот результат означает, что интерес к бренду Tesla остается высоким на фоне общего спада на рынке США. Об этом сообщает Techcrunch.com.

Заметный рост наблюдался и в производственных мощностях. Tesla сообщила, что за апрель-июнь с конвейера сошло в общей сложности 451 758 автомобилей. Основная часть доставленных машин, а именно 442 936, пришлась на седаны Model 3 и кроссоверы Model Y. Эти модели сохраняют свои позиции на глобальном рынке как самые популярные и доступные продукты компании.

Остальные 12 364 доставленных автомобиля были отнесены к категории «другие модели». Сюда входят пикап Cybertruck с футуристическим дизайном, а также внедорожники Model S и Model X премиум-сегмента. По мнению экспертов, увеличение объемов производства Cybertruck начало оказывать положительное влияние на общие показатели выручки компании.

Анализ рынка и ожидания

Результаты данного квартала были зафиксированы как лучший второй квартал в истории Tesla. Тот факт, что прогнозы аналитиков Wall Street были значительно превзойдены, еще больше укрепил доверие инвесторов. Это самый высокий объем продаж после третьего квартала 2025 года, когда компании удалось продать почти полмиллиона автомобилей.

Последние два года Tesla боролась с тенденцией снижения общего объема продаж. Однако итоги второго квартала показали, что компания смогла найти способы остановить этот негативный поток. Это было достигнуто главным образом за счет географического расширения, то есть выхода на новые рынки, и предложения более доступных конфигураций существующих моделей.

На рынке Узбекистана также можно заметить рост спроса на автомобили Tesla. Несмотря на отсутствие официальных дилерских центров, через частных импортеров на местных дорогах становится все больше моделей Model 3 и Model Y. Ожидается, что снижение цен в глобальном масштабе и стабилизация производства сделают электромобили еще более доступными и для местных потребителей.

Компания под руководством Elon Musk намерена сохранить темпы роста и в следующих кварталах. Для этого Tesla продолжает совершенствовать свою систему автопилота и технологии аккумуляторов. Аналитики отмечают, что если компания еще больше расширит производство Cybertruck, вероятность установления новых рекордов до конца года высока.