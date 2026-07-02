Обещание дешевых лекарств: с ответчика взыскан штраф в размере почти 63,5 млн сумов

Полностью взыскан штраф, назначенный в отношении лица, которое путем мошенничества завладело крупной суммой денег, пообещав доставить лекарственные препараты по низким ценам.

Как выяснилось, должник Б.А., втеревшись в доверие к потерпевшему А.Х., сообщил, что доставит лекарственные средства из-за рубежа по доступной цене. Таким образом он завладел у потерпевшего 46 000 долларов США, совершив мошенничество.

В ходе рассмотрения уголовного дела причиненный материальный ущерб был полностью возмещен. Кроме того, судом в отношении Б.А. был назначен штраф в размере 210,5 базовых расчетных величин.

После того как данный исполнительный документ поступил в работу сотруднику отдела Бюро принудительного исполнения по Янгикурганскому району, государственными исполнителями были проведены исполнительные действия в порядке, установленном законодательством. В результате принятых мер в доход государства был полностью взыскан назначенный судом штраф в размере почти 63,5 миллиона сумов.

После этого исполнительный документ был завершен в установленном порядке.

Важным требованием закона при совершении преступлений, связанных с мошенничеством, является не только возмещение причиненного ущерба, но и своевременное и полное исполнение наказаний, назначенных судом.