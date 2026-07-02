Крупные перестановки в руководстве Lucid Motors: компания переходит на новую стратегию

Lucid Motors, один из крупных игроков на рынке электромобилей, проводит серьезные реформы в системе управления. В рамках кадровых изменений, инициированных новым генеральным директором Сильвио Наполи, стало известно, что финансовый директор (CFO) Тауфик Буссаид покидает свой пост. Это решение было принято в то время, когда компания стремится оптимизировать свои расходы и адаптироваться к требованиям рынка. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает издание.

После прихода Сильвио Наполи в руководство Lucid Motors поставила перед собой цель упростить структуру компании и повысить эффективность. По данным ixbt.com, компания наняла не только нового финансового директора, но и новых высокопоставленных руководителей по технологиям, работе с клиентами, цифровым технологиям и трансформации. При этом Наполи решил вдвое сократить число руководителей, подчиняющихся ему напрямую.

Сокращение рабочей силы и производства

Эта ротация кадров происходит на фоне масштабных сокращений в компании. В прошлом месяце Lucid Motors объявила об увольнении сотен сотрудников. Также планируется отмена второй рабочей смены на заводе в штате Аризона. Такие меры позволят компании экономить около 158 миллионов долларов в год.

Финансовое состояние и положение компании на рынке сейчас довольно сложные. Lucid Motors, давшая большие обещания при выходе на биржу в 2021 году, пока не смогла найти ожидаемый широкий рынок для своих роскошных седанов и моделей SUV. Во втором квартале текущего года компания поставила 3 953 автомобиля, что немного выше показателей прошлого года, но не полностью оправдало надежды, возложенные на модель Gravity SUV.

Будущие планы и новые модели

Несмотря на трудности, Lucid Motors не отказалась от планов по выходу на массовый рынок. Компания готовится в ближайшее время представить компактную модель SUV под названием Cosmos. Эта модель, стоимость которой, как ожидается, составит около 50 000 долларов, может стать первым массовым продуктом компании. Это станет важным фактором в конкуренции с такими соперниками, как Tesla и Rivian.

Кроме того, Lucid Motors работает над инновационными проектами. В частности, в сотрудничестве с компанией автономных технологий Nuro и Uber планируется запуск сервиса роскошных роботакси. Ожидается, что этот сервис начнет работу в Сан-Франциско в конце текущего года, а в Хьюстоне — в 2027 году.

Сильвио Наполи подчеркнул, что все изменения направлены на то, чтобы сделать компанию более конкурентоспособной. «Мы упрощаем организацию, укрепляем руководство и фокусируемся на наших основных приоритетах — клиентах, качестве и инновациях», — отметил он в своем заявлении. Новая команда стремится трансформировать Lucid Motors и вывести ее на лидирующие позиции на рынке электромобилей.