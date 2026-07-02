Крупные перестановки в руководстве Lucid Motors: компания переходит на новую стратегию

·3·Технологии
Крупные перестановки в руководстве Lucid Motors: компания переходит на новую стратегию

Lucid Motors, один из крупных игроков на рынке электромобилей, проводит серьезные реформы в системе управления. В рамках кадровых изменений, инициированных новым генеральным директором Сильвио Наполи, стало известно, что финансовый директор (CFO) Тауфик Буссаид покидает свой пост. Это решение было принято в то время, когда компания стремится оптимизировать свои расходы и адаптироваться к требованиям рынка. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает издание.

После прихода Сильвио Наполи в руководство Lucid Motors поставила перед собой цель упростить структуру компании и повысить эффективность. По данным ixbt.com, компания наняла не только нового финансового директора, но и новых высокопоставленных руководителей по технологиям, работе с клиентами, цифровым технологиям и трансформации. При этом Наполи решил вдвое сократить число руководителей, подчиняющихся ему напрямую.

Сокращение рабочей силы и производства

Эта ротация кадров происходит на фоне масштабных сокращений в компании. В прошлом месяце Lucid Motors объявила об увольнении сотен сотрудников. Также планируется отмена второй рабочей смены на заводе в штате Аризона. Такие меры позволят компании экономить около 158 миллионов долларов в год.

Финансовое состояние и положение компании на рынке сейчас довольно сложные. Lucid Motors, давшая большие обещания при выходе на биржу в 2021 году, пока не смогла найти ожидаемый широкий рынок для своих роскошных седанов и моделей SUV. Во втором квартале текущего года компания поставила 3 953 автомобиля, что немного выше показателей прошлого года, но не полностью оправдало надежды, возложенные на модель Gravity SUV.

Будущие планы и новые модели

Несмотря на трудности, Lucid Motors не отказалась от планов по выходу на массовый рынок. Компания готовится в ближайшее время представить компактную модель SUV под названием Cosmos. Эта модель, стоимость которой, как ожидается, составит около 50 000 долларов, может стать первым массовым продуктом компании. Это станет важным фактором в конкуренции с такими соперниками, как Tesla и Rivian.

Кроме того, Lucid Motors работает над инновационными проектами. В частности, в сотрудничестве с компанией автономных технологий Nuro и Uber планируется запуск сервиса роскошных роботакси. Ожидается, что этот сервис начнет работу в Сан-Франциско в конце текущего года, а в Хьюстоне — в 2027 году.

Сильвио Наполи подчеркнул, что все изменения направлены на то, чтобы сделать компанию более конкурентоспособной. «Мы упрощаем организацию, укрепляем руководство и фокусируемся на наших основных приоритетах — клиентах, качестве и инновациях», — отметил он в своем заявлении. Новая команда стремится трансформировать Lucid Motors и вывести ее на лидирующие позиции на рынке электромобилей.

Lucid MotorsЭлектромобильАвтомобильБизнесТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Компания Коммодоре представила смартфон Каллбак 8020 без социальных сетейКомпания Коммодоре представила смартфон Каллбак 8020 без социальных сетейСегодня, 19:55Министерство внутренней безопасности США подверглось кибератаке: секретные данные под угрозойМинистерство внутренней безопасности США подверглось кибератаке: секретные данные под угрозойСегодня, 19:28Yandex объявил о масштабных изменениях в направлении искусственного интеллектаYandex объявил о масштабных изменениях в направлении искусственного интеллектаСегодня, 19:23Российская платформа Финуслуги вернулась в App Store под названием МйХабитТракРоссийская платформа Финуслуги вернулась в App Store под названием МйХабитТракСегодня, 18:59Microsoft инвестировала 2,5 миллиарда долларов для захвата рынка корпоративного ИИMicrosoft инвестировала 2,5 миллиарда долларов для захвата рынка корпоративного ИИСегодня, 18:57Революция в ядерной энергетике: Росатом представил технологию плазменной переработкиРеволюция в ядерной энергетике: Росатом представил технологию плазменной переработкиСегодня, 18:27
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения