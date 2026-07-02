Компания Commodore представила смартфон Callback 8020 без социальных сетей

·2·Технологии
Компания Commodore представила смартфон Callback 8020 без социальных сетей

Бренд Commodore, занимающий особое место в мире технологий, открыл предзаказы на смартфон-раскладушку Callback 8020, предназначенный для пользователей, уставших от цифровой зависимости. Это устройство призвано защитить пользователя от отвлекающих социальных сетей и бесконечных уведомлений, сохранив при этом функциональность современного смартфона. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает издание.

По данным ixbt.com, модель Callback 8020 позиционируется как «антисоциальный» смартфон. Производители заблокировали работу веб-браузеров и приложений социальных сетей на системном уровне. Это позволяет пользователю использовать только самые необходимые средства связи, немного отдалиться от виртуального мира и сосредоточиться на реальной жизни.

Что касается технических характеристик, устройство работает на базе процессора MediaTek Helio G81. Смартфон оснащен 4 GB оперативной памяти и 64 GB встроенной памяти. Кроме того, для удобства пользователей в комплект поставки входит карта microSD объемом 32 GB. В качестве программного обеспечения была выбрана операционная система Sailfish OS, которая не всем хорошо знакома, но работает стабильно.

Технические характеристики и возможности

Callback 8020 имеет компактные размеры и оснащен двумя дисплеями: основной внутренний экран представляет собой 3,25-дюймовую IPS-панель, а на внешней стороне расположен вспомогательный дисплей диагональю 1,77 дюйма. Через этот внешний экран можно посмотреть время или отследить входящие вызовы, не открывая телефон. Еще одной примечательной особенностью смартфона является его основная камера на 48 Мп, что считается довольно высоким показателем для компактных устройств такого типа.

Список особенностей устройства выглядит следующим образом:

  • чипсет MediaTek Helio G81;
  • 4 GB RAM и 64 GB постоянной памяти;
  • основная камера 48 MP;
  • съемный аккумулятор емкостью 1550 mAh;
  • возможность зарядки через порт USB-C.
Стоит отметить, что, несмотря на запрет социальных сетей, пользователи могут устанавливать другие необходимые им приложения в виде APK-файлов. Это не превращает смартфон в полностью «глупый» телефон, а лишь ограничивает отвлекающие факторы. Учитывая, что в последние годы тренд на «digital detox» (цифровой детокс) набирает обороты, такие устройства, несомненно, найдут своих покупателей.

Цена и условия продажи

На данный момент для тех, кто делает предзаказ на Commodore Callback 8020, установлена специальная цена — 350 долларов. Ожидается, что позже цена вырастет до 400 долларов. Интересно, что изначально производитель планировал продавать эту модель за 500 долларов, но в итоге ценовая политика была несколько смягчена.

Комплектация смартфона отличается богатым составом, который сегодня встречается редко: сам телефон, кабель USB-C, съемный аккумулятор и дополнительная карта памяти. В то время как современные флагманы отказываются даже от зарядных устройств, такой подход компании Commodore может стать идеальным решением для тех, кто скучает по классическим устройствам.

CommodoreCallback 8020СмартфонТехнологииSailfish OS
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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