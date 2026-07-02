Инфантино обратился к Узбекистану с трогательным посланием

Президент ФИФА Джанни Инфантино особо отметил исторический дебют сборной Узбекистана на чемпионате мира.

На своей официальной странице он подчеркнул, что наша национальная команда доказала всему миру, что большая мечта может стать реальностью, и пожелал удачи в будущих турнирах.

«Вы доказали, что большая мечта может сбыться»

Глава ФИФА оценил первое участие Узбекистана в мундиале как грандиозное событие для футбола страны.

«Вы доказали всему миру и людям в вашей стране, что любая большая мечта может стать реальностью», — написал Инфантино.

Выход сборной Узбекистана на чемпионат мира стал историческим результатом, которого миллионы болельщиков ждали долгие годы.

Увидел первый гол на стадионе

Джанни Инфантино также вспомнил, что стал непосредственным свидетелем первого гола Узбекистана на чемпионате мира, находясь на стадионе.

«Поскольку я своими глазами видел ваш первый гол на чемпионате мира ФИФА на стадионе, я очень хорошо понимаю, какое волнение испытали вы и болельщики в тот момент», — сказал он.

Этот гол открыл новую страницу в истории национального футбола и подарил всей стране незабываемые эмоции.

Исторический опыт даст мощный толчок

Президент ФИФА выразил уверенность, что участие Узбекистана в мундиале не ограничится результатом одного турнира.

По его мнению, опыт, полученный на чемпионате мира, послужит дальнейшей популяризации и развитию футбола в стране.

«Я уверен, что этот исторический опыт даст мощный толчок дальнейшему развитию футбола в Узбекистане», — написал Инфантино.

«Желаю удачи в будущем»

В завершение своего обращения Джанни Инфантино пожелал сборной Узбекистана успехов в предстоящих соревнованиях.

«Желаю вам удачи в будущем!» — сказал президент ФИФА.

Эти слова главы ФИФА свидетельствуют о том, что исторический дебют Узбекистана получил высокую оценку международного футбольного сообщества.