Революция в ядерной энергетике: Rosatom представил технологию плазменной переработки

·3·Технологии
Революция в ядерной энергетике: Rosatom представил технологию плазменной переработки

Ученые государственной корпорации Rosatom продемонстрировали технологию, которая, как ожидается, положит начало принципиально новому этапу в области ядерной энергетики. Разработка, представленная на Томском международном энергетическом форуме, основана на методе плазменной сепарации отработанного ядерного топлива. Этот метод полностью отличается от традиционных химических процессов, выводя экологическую безопасность и экономическую эффективность на новый уровень. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в материале.

Новая технология была разработана в рамках проекта «Прорыв», и ее основная суть заключается в разделении веществ не с помощью химических реакций, а в зависимости от разницы в их массах. В процессе ядерное топливо переводится в состояние плазмы и под воздействием сильных электромагнитных полей разделяется на составляющие компоненты. Это позволяет с высокой точностью отделять ценный уран и плутоний от радиоактивных отходов.

Преимущества перед традиционными методами

По словам академика Российской академии наук Валентина Смирнова, метод плазменной сепарации обладает рядом важных преимуществ по сравнению с традиционными гидрометаллургическими процессами. Во-первых, эта технология отличается практически полным отсутствием вспомогательной рециркуляционной среды. Это способствует резкому сокращению объема вторичных отходов, образующихся в процессе переработки.

Во-вторых, новый подход обладает свойством «всеядности» (универсальной гибкости) по отношению к различным компонентам. То есть устройство может эффективно перерабатывать топливо независимо от его состава и состояния. Это значительно снижает себестоимость проекта за счет сокращения производственных площадей и количества необходимого оборудования.

Проведенные эксперименты уже доказали жизнеспособность технологии. Ученым удалось успешно разделить модельные смеси веществ, найти оптимальные решения для их перевода в состояние плазмы и обеспечить непрерывность рабочего процесса. Эти результаты станут прочным фундаментом для перехода от лабораторных условий к промышленному масштабу.

Будущие планы и перспективы

По данным ixbt.com, следующий этап проекта предусматривает создание устройства нового поколения к 2027 году. С помощью этого устройства будут на практике протестированы основные инженерные решения и оценены возможности внедрения технологии в широкомасштабное производство.

Для таких стран, как Узбекистан, планирующих развитие ядерной энергетики, подобные технологии могут иметь важное значение в будущем. Вопрос утилизации ядерных отходов и замыкания топливного цикла является неотъемлемой частью глобальной энергетической безопасности. Решение, предлагаемое Rosatom, способствует превращению атомных электростанций в еще более чистый и стабильный источник энергии.

RosatomЯдерная ЭнергетикаПлазмаТехнологииЭкология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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