Wisk Aero, принадлежащая Boeing, подана в суд из-за проблем с безопасностью

·2·Технологии
Wisk Aero, принадлежащая Boeing, подана в суд из-за проблем с безопасностью

Стартап Wisk Aero, принадлежащий гиганту авиационного мира Boeing, оказался в центре серьезного скандала. Бывший менеджер по программному обеспечению Бриана О’Нилл обратилась в суд, утверждая, что была уволена за выражение обеспокоенности по поводу безопасности беспилотных летающих такси. Эта ситуация поднимает серьезные вопросы о том, насколько соблюдаются стандарты безопасности электрических летательных аппаратов, которые считаются будущим воздушного транспорта. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает в своем материале.

В иске, поданном в высший суд Санта-Клары, указано, что Бриана О’Нилл дважды готовила специальные внутренние отчеты. По ее словам, инженеры Wisk Aero намеренно сократили объем испытаний программного обеспечения, требуемых Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA), чтобы успеть к запланированным на 2025 год тестовым полетам. Это может негативно сказаться на технической надежности аппаратов, которые в будущем должны перевозить пассажиров.

Противоречие между сроками и безопасностью

По словам О’Нилл, спустя несколько недель после отправки второй внутренней жалобы она была уволена без каких-либо обоснованных причин. Бывшая сотрудница в своем иске отметила не только незаконное увольнение, но и случаи дискриминации. По сообщению The Seattle Times, компания Boeing на данный момент отказывается давать официальные комментарии по поводу этого судебного процесса.

Wisk Aero, основанная в 2019 году, является одной из самых передовых компаний в мире, разрабатывающих электрические летающие такси с возможностью вертикального взлета и посадки (eVTOL). Основная цель компании — запустить в коммерческую эксплуатацию полностью автономные летательные аппараты, управляемые без участия человека. Конкуренция в этом направлении крайне высока, и каждая компания стремится первой занять рынок.

Последствия для индустрии и проверки

В начале этого года Wisk Aero стала одной из восьми компаний, получивших от FAA разрешение на трехлетнюю программу испытаний. Если в ходе судебного процесса подтвердится факт сокращения тестов безопасности, это может серьезно повлиять не только на репутацию компании, но и на ее лицензии на полеты. Обход правил безопасности в авиации всегда приводил к тяжелым последствиям.

В то время как развивающиеся страны, такие как Узбекистан, также планируют использовать услуги летающих такси в будущем, конфликты вокруг таких технологических гигантов демонстрируют важность международных стандартов. На данный момент представители Wisk Aero хранят молчание, однако ожидается, что судебный процесс выявит множество скрытых проблем в этой инновационной области.

BoeingWisk AeroЛетающее ТаксиАвиацияТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Компьютер, помещающийся в ладони: компания ГМКтек представила доступный мини-ПК Г5СКомпьютер, помещающийся в ладони: компания ГМКтек представила доступный мини-ПК Г5ССегодня, 22:56Впервые в истории: мини-ПК запустили напрямую от ядерного реактораВпервые в истории: мини-ПК запустили напрямую от ядерного реактораСегодня, 22:20Intel повысила цены на популярные процессоры: серия Core Ultra 200С подорожалаIntel повысила цены на популярные процессоры: серия Core Ultra 200С подорожалаСегодня, 21:59Компания Инспур представила доступный и компактный мини-ПК Инспур 3200УКомпания Инспур представила доступный и компактный мини-ПК Инспур 3200УСегодня, 21:29Любимое приложение любителей сериалов и фильмов ТВ Тиме прекращает работуЛюбимое приложение любителей сериалов и фильмов ТВ Тиме прекращает работуСегодня, 20:58Yandex работает над новыми умными колонками: ожидаются модели Нано, Тинй и ПулсYandex работает над новыми умными колонками: ожидаются модели Нано, Тинй и ПулсСегодня, 20:52
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения