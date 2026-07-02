Стартап Wisk Aero, принадлежащий гиганту авиационного мира Boeing, оказался в центре серьезного скандала. Бывший менеджер по программному обеспечению Бриана О’Нилл обратилась в суд, утверждая, что была уволена за выражение обеспокоенности по поводу безопасности беспилотных летающих такси. Эта ситуация поднимает серьезные вопросы о том, насколько соблюдаются стандарты безопасности электрических летательных аппаратов, которые считаются будущим воздушного транспорта. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает в своем материале.

В иске, поданном в высший суд Санта-Клары, указано, что Бриана О’Нилл дважды готовила специальные внутренние отчеты. По ее словам, инженеры Wisk Aero намеренно сократили объем испытаний программного обеспечения, требуемых Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA), чтобы успеть к запланированным на 2025 год тестовым полетам. Это может негативно сказаться на технической надежности аппаратов, которые в будущем должны перевозить пассажиров.

Противоречие между сроками и безопасностью

По словам О’Нилл, спустя несколько недель после отправки второй внутренней жалобы она была уволена без каких-либо обоснованных причин. Бывшая сотрудница в своем иске отметила не только незаконное увольнение, но и случаи дискриминации. По сообщению The Seattle Times, компания Boeing на данный момент отказывается давать официальные комментарии по поводу этого судебного процесса.

Wisk Aero, основанная в 2019 году, является одной из самых передовых компаний в мире, разрабатывающих электрические летающие такси с возможностью вертикального взлета и посадки (eVTOL). Основная цель компании — запустить в коммерческую эксплуатацию полностью автономные летательные аппараты, управляемые без участия человека. Конкуренция в этом направлении крайне высока, и каждая компания стремится первой занять рынок.

Последствия для индустрии и проверки

В начале этого года Wisk Aero стала одной из восьми компаний, получивших от FAA разрешение на трехлетнюю программу испытаний. Если в ходе судебного процесса подтвердится факт сокращения тестов безопасности, это может серьезно повлиять не только на репутацию компании, но и на ее лицензии на полеты. Обход правил безопасности в авиации всегда приводил к тяжелым последствиям.

В то время как развивающиеся страны, такие как Узбекистан, также планируют использовать услуги летающих такси в будущем, конфликты вокруг таких технологических гигантов демонстрируют важность международных стандартов. На данный момент представители Wisk Aero хранят молчание, однако ожидается, что судебный процесс выявит множество скрытых проблем в этой инновационной области.