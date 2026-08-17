Samsung радикально изменит архитектуру камер в будущем флагмане Galaxy S27

·23·Технологии
Samsung радикально изменит архитектуру камер в будущем флагмане Galaxy S27

Южнокорейская компания Samsung начала работу над значительным улучшением возможностей мобильной фотографии в модели Galaxy S27, которая войдёт в линейку будущих флагманских смартфонов. По данным иксбт.ком, в новом устройстве будет кардинально пересмотрена не только система основных сенсоров, но и вся аппаратная архитектура, включая системную плату, обработку изображений и алгоритмы зумирования. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Как стало известно, эти изменения станут важным шагом для сохранения конкурентного преимущества в сфере мобильных фототехнологий и предоставят пользователям больше возможностей для создания качественного контента. Эксперты отмечают, что сочетание аппаратного и программного обеспечения играет решающую роль в расширении возможностей камеры смартфона.

Новая структура системной платы и обмен данными

Согласно информации, распространённой известным инсайдером Шродингер, инженеры Samsung полностью изменили компоновку системной платы смартфона Galaxy S27. Новый подход призван обеспечить более эффективную совместную работу всех компонентов, отвечающих за мобильную съёмку.

Ожидается, что новая архитектура значительно повысит скорость обмена данными между сенсором камеры, процессором обработки изображений и подсистемой оперативной памяти. Именно эта скорость станет решающим фактором при чтении и обработке огромного объёма информации, создаваемой камерами разрешением 200 мегапикселей.

Улучшенная технология внутрисенсорного зума

Основное внимание будет уделено развитию технологии внутрисенсорного зума. Напомним, что Samsung уже применяла этот принцип в модели Galaxy S25 Эдге, оснащённой сенсором разрешением 200 мегапикселей. Использование центральной части матрицы высокого разрешения позволяет качественно увеличивать готовый снимок без обычного цифрового масштабирования.

В Galaxy S25 Эдге этот подход в основном использовался в режимах увеличения 2кс и 4кс, однако для Galaxy S27 компания намерена его дополнительно усовершенствовать. Сочетание аппаратных и программных решений поможет полностью сохранять мелкие детали даже при сильной обрезке кадра.

По данным источника, этот инсайдер ранее точно раскрыл характеристики моделей Samsung Galaxy S26 Plus, а также одним из первых сообщил о концепции iPhone 20 с экраном, загнутым с четырёх сторон. Это свидетельствует о том, что распространяемая информация о будущем флагмане Galaxy S27 выглядит обоснованной и заслуживающей внимания.

SamsungGalaxy S27СмартфонКамераТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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