Компьютер, помещающийся в ладони: компания ГМКтек представила доступный мини-ПК Г5С

·3·Технологии
Компьютер, помещающийся в ладони: компания ГМКтек представила доступный мини-ПК Г5С

В мире технологий гармония компактности и производительности выходит на новый уровень. Компания ГМКтек официально представила свою очередную разработку — мини-компьютер Г5С в ультракомпактном корпусе. Устройство привлекает внимание не только своими малыми размерами, но и достаточной мощностью для повседневных задач, а также доступной ценой. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По сообщению издания иксбт.ком, габариты новой модели Г5С составляют всего 72 × 72 × 44,5 мм. Это означает, что полноценный персональный компьютер легко помещается на ладони человека. Такая компактность делает устройство идеальным выбором для пользователей, желающих сэкономить место на рабочем столе или постоянно носить компьютер с собой.

Технические характеристики и производительность

Основой устройства стал четырехъядерный процессор Intel Келерон Н5095 семейства Intel Джаспер Лаке. Этот чип предназначен для беспроблемного выполнения стандартных задач, таких как работа с офисными приложениями, серфинг в интернете и просмотр видеоконтента. За графическую часть отвечает встроенное решение Intel УХД Графикс.

Что касается памяти, ГМКтек Г5С оснащен 8 GB оперативной памяти ЛПДДР4. Стоит отметить, что модули памяти распаяны (солдеред) на материнской плате, поэтому возможности увеличить объем RAM в будущем нет. В качестве постоянной памяти пользователям предлагаются SSD накопители емкостью 128 GB или 256 GB.

Несмотря на малый размер, производитель не забыл о возможностях расширения. Внутри устройства имеется дополнительный слот M.2 2242, с помощью которого можно увеличить объем памяти. Система охлаждения состоит из медной тепловой трубки и одного малошумного вентилятора, что обеспечивает стабильность даже при длительной работе.

Интерфейсы и ценовая политика

ГМКтек Г5С также достаточно богат на точки подключения:
  • Три порта USB 3.2 Тйпе-А;
  • Один порт USB Тйпе-К;
  • Видеовыход HDMI 2.0;
  • Гигабитный Этернет порт;
  • Аудиоразъем 3,5 мм.

На данный момент новый продукт поступил в продажу на рынке Китая. Базовая модель с 128 GB SSD оценена в 170 долларов США, а версия на 256 GB — в 270 долларов. ГМКтек сообщила, что этот мини-ПК вскоре выйдет на глобальный рынок, однако ожидается, что международные цены будут немного выше.

Подобные устройства актуальны и для рынка Узбекистана. Особенно для учебных центров, государственных организаций и небольших офисов такие энергоэффективные и компактные решения могут заменить традиционные компьютеры в больших корпусах.

GMKtecMini-ПКIntelТехнологииГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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