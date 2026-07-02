Новое исследование, проведенное учеными Университета штата Орегон, показало, что «жизненные показатели» планеты Земля ухудшаются до опасного уровня. Из-за того, что принимаемых в мировом масштабе мер по сокращению выбросов парниковых газов недостаточно, климатическая стабильность нарушается. По мнению специалистов, сохранение текущей экономической модели приведет к дальнейшему росту числа экстремальных природных явлений. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

Авторы исследования подчеркивают, что хотя вызванные человеком изменения климата представляют собой короткий период в истории Земли, их последствия оказались гораздо более долгосрочными и системными, чем представляло себе общество. Несмотря на то, что понятие «парникового эффекта» сформировалось еще в начале КсИКс века, только к 1980-м годам рекордный рост глобальной температуры и таяние ледников вывели климатическую проблему на повестку дня.

Экстремальные явления и рекордная жара

по данным иксбт.ком, с 2019 года в мире значительно увеличилось количество стихийных бедствий и климатических аномалий. Примерами могут служить масштабные наводнения, лесные пожары, аномальные волны жары и сильные штормы. За последние два года содержание парниковых газов в атмосфере достигло самого высокого показателя за всю историю наблюдений.

Ученые уделяют особое внимание состоянию тропических лесов Амазонии и коралловых рифов как основным индикаторам здоровья планеты. В настоящее время в регионе Амазонии продолжается резкое сокращение лесов, а закисление океанской воды приводит к деградации коралловых экосистем. Эти процессы наносят удар не только по региональному, но и по глобальному экологическому балансу.

Необходимость структурных изменений

По словам соавтора исследования Филипа Даффина, если не ускорить декарбонизацию экономики и масштабные инвестиции в климатические решения, для ряда экосистем приблизится «точка невозврата». Даже глобальные ограничения в период пандемии КОВИД-19 не смогли стабильно снизить концентрацию парниковых газов, что доказало, насколько глубокой и системной является проблема.

Для исправления ситуации ученые предлагают реализовать следующие меры:

быстрый отказ от ископаемых видов топлива;

внедрение строгих мер по регулированию выбросов углерода;

финансирование проектов, направленных на восстановление природных экосистем;

коренное обновление энергетической и промышленной инфраструктуры.

В статье отмечается, что целью данных выводов является не создание паники, а фиксация долгосрочных тенденций. Исторически предупреждения о климате звучали десятилетиями, однако реальные системные изменения значительно отстают от скорости накопления климатических рисков. Если траектория нынешней «обычной деятельности» не изменится, жизненные системы Земли создадут еще более тяжелые условия для существования человечества.