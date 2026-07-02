«Жизненные показатели» Земли ухудшаются: ученые предупредили о климатической катастрофе
Новое исследование, проведенное учеными Университета штата Орегон, показало, что «жизненные показатели» планеты Земля ухудшаются до опасного уровня. Из-за того, что принимаемых в мировом масштабе мер по сокращению выбросов парниковых газов недостаточно, климатическая стабильность нарушается. По мнению специалистов, сохранение текущей экономической модели приведет к дальнейшему росту числа экстремальных природных явлений. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.
Авторы исследования подчеркивают, что хотя вызванные человеком изменения климата представляют собой короткий период в истории Земли, их последствия оказались гораздо более долгосрочными и системными, чем представляло себе общество. Несмотря на то, что понятие «парникового эффекта» сформировалось еще в начале КсИКс века, только к 1980-м годам рекордный рост глобальной температуры и таяние ледников вывели климатическую проблему на повестку дня.
Экстремальные явления и рекордная жарапо данным иксбт.ком, с 2019 года в мире значительно увеличилось количество стихийных бедствий и климатических аномалий. Примерами могут служить масштабные наводнения, лесные пожары, аномальные волны жары и сильные штормы. За последние два года содержание парниковых газов в атмосфере достигло самого высокого показателя за всю историю наблюдений.
Ученые уделяют особое внимание состоянию тропических лесов Амазонии и коралловых рифов как основным индикаторам здоровья планеты. В настоящее время в регионе Амазонии продолжается резкое сокращение лесов, а закисление океанской воды приводит к деградации коралловых экосистем. Эти процессы наносят удар не только по региональному, но и по глобальному экологическому балансу.
Необходимость структурных измененийПо словам соавтора исследования Филипа Даффина, если не ускорить декарбонизацию экономики и масштабные инвестиции в климатические решения, для ряда экосистем приблизится «точка невозврата». Даже глобальные ограничения в период пандемии КОВИД-19 не смогли стабильно снизить концентрацию парниковых газов, что доказало, насколько глубокой и системной является проблема.
Для исправления ситуации ученые предлагают реализовать следующие меры:
- быстрый отказ от ископаемых видов топлива;
- внедрение строгих мер по регулированию выбросов углерода;
- финансирование проектов, направленных на восстановление природных экосистем;
- коренное обновление энергетической и промышленной инфраструктуры.
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