Обнаружена потенциально пригодная для жизни планета на очень близком к Земле расстоянии

·4·Технологии
Обнаружена потенциально пригодная для жизни планета на очень близком к Земле расстоянии

Международная группа астрономов, изучающая космос, пересмотрела характеристики экзопланеты GJ 3378b, расположенной относительно близко к Земле. Новые данные показывают, что это небесное тело находится в «зоне обитаемости» (habitable zone) своей звезды, и там теоретически существуют условия для возникновения жизни. Об этом сообщает Ixbt.com сообщение сообщает.

Планета GJ 3378b находится на расстоянии примерно 25 световых лет от нас, что в масштабах космоса считается очень коротким расстоянием. Ранее, при открытии планеты в 2024 году, ее масса оценивалась в 5,3 раза больше земной. С таким показателем она была отнесена к категории «мини-Нептунов» с плотной газовой оболочкой.

Однако, как сообщает издание ixbt.com, повторный анализ показал, что масса планеты на самом деле всего в 2,3 раза превышает массу Земли. Это резко увеличивает вероятность того, что GJ 3378b является не газовым гигантом, а скалистой «Супер-Землей». Планеты такого типа считаются наиболее подходящими объектами для формирования жизни.

Орбита и энергетический баланс

Исследователи также уточнили период обращения планеты вокруг своей звезды. Если в предыдущих расчетах год составлял 25 дней, то, согласно новым данным, планета совершает полный оборот вокруг своего солнца за 21 день. Несмотря на столь короткое расстояние, она не перегрета.

Причина в том, что GJ 3378b вращается вокруг холодного красного карлика. Планета получает от своей звезды примерно 90% энергии, которую Земля получает от Солнца. Если на планете имеется достаточно плотная атмосфера, на ее поверхности может сохраняться вода в жидком состоянии. Это является ключевым фактором для биологической жизни.

На данный момент наличие атмосферы у планеты остается главной загадкой. Красные карлики отличаются мощными вспышками и звездными ветрами. Такая активность может в течение миллионов лет разрушать защитный слой близлежащих планет.

Будущие исследования и ожидания

Ученые отмечают, что GJ 3378b сейчас является одним из самых перспективных кандидатов, расположенных близко к Солнечной системе. Однако нынешних технологий недостаточно для полного раскрытия ее секретов. Точные ответы ожидаются после 2040-х годов.

В частности, космическая станция Habitable Worlds Observatory (Обсерватория обитаемых миров), планируемая NASA, будет запущена именно с этой целью. Данная обсерватория займется анализом атмосфер близких экзопланет и поиском биосигнатур — признаков, указывающих на наличие жизни.

Эта новость имеет большое значение и для узбекских астрономов-любителей и энтузиастов науки. Обнаружение потенциальных мест для жизни в ближайших областях космоса может коренным образом изменить представления человечества о своем месте во Вселенной.

КосмосАстрономияЭкзопланетаNASAНаука
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Abror Shuhratov
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