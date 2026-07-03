В Мурманской области России ограничена скорость мобильного интернета

·23·Технологии
В Мурманской области России ограничена скорость мобильного интернета

В Мурманской области России в целях усиления мер безопасности введены временные ограничения скорости мобильного интернета. Об этом сообщило оперативное штаб области в официальном заявлении. Данная мера направлена на предотвращение возможных рискованных ситуаций в регионе. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно официальным данным, ограничения действуют не во всех частях города, а только в определенных районах. Власти связали это решение непосредственно с вопросами безопасности, однако конкретика о характере угроз не была представлена. Местные жители жалуются на резкое снижение скорости интернета.

Меры безопасности и причины

По сообщениям российских СМИ, в частности издания иксбт.ком, подобные меры обычно применяются при угрозе атак дронов или необходимости обеспечения защиты важных стратегических объектов. Поскольку Мурманская область имеет стратегическое значение, вопросам информационной безопасности и контролю каналов связи здесь уделяется особое внимание.

Представители оперативного штаба подчеркнули, что данные ограничения носят временный характер и качество связи вернется в прежнее состояние по мере стабилизации ситуации. На данный момент точные сроки действия ограничений не объявлены.

Подобная ситуация в Мурманске наблюдается не впервые. Ранее в ряде приграничных и северных регионов России также фиксировались перебои в работе сетей 4Г и ЛТЭ или снижение скорости из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов.

С технической точки зрения ограничение скорости мобильного интернета осуществляется операторами связи с помощью специального оборудования. Это, в свою очередь, замедляет обмен данными и затрудняет использование некоторых онлайн-сервисов. Пользователям рекомендуют быть готовыми к проблемам при загрузке важных данных.

В настоящее время администрация Мурманской области призывает жителей сохранять спокойствие и полагаться только на информацию из официальных источников. Сообщается, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов и спецслужб.

РоссияМурманскМобильный ИнтернетБезопасностьТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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