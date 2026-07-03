Билеты на поезда теперь можно будет купить через мессенджер Макс

Интеграция цифровых технологий в транспортную сферу продолжает расширять возможности и удобства для пассажиров. Российские железные дороги (РДжД) планируют до конца текущего года запустить продажу билетов через специальный чат-бот в национальном мессенджере Макс. Это нововведение позволит пассажирам приобретать билеты без очередей и установки дополнительных приложений. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает сообщает.

Новый вид сервиса ориентирован преимущественно на пригородные поезда. По данным издания иксбт.ком, данная система будет действовать в железнодорожных сетях почти всех регионов России. Исключением является только Московский транспортный узел, где уже сформирована своя специфическая система продажи билетов.

Процессы тестирования и меры безопасности

Специалисты РДжД работают над обеспечением технического совершенства нового сервиса перед его широким запуском. Представители компании подчеркивают, что всесторонний анализ бесперебойной работы и проверка систем безопасности являются критически важными этапами перед масштабированием сервиса.

Стоит отметить, что данный проект проходит тестирование уже долгое время. В частности, с марта 2026 года возможности чат-бота в тестовом режиме начали применяться на пригородных направлениях Новосибирской, Омской, Кемеровской областей, а также Алтайского и Красноярского краев. С 1 июля текущего года в этот список добавились и Северо-Западные регионы России.

Значимость цифровой трансформации

Практика продажи билетов через мессенджеры становится глобальным трендом. Подобные решения не только экономят время пользователей, но и помогают транспортным компаниям снизить операционные расходы. Транзакции через ботов в Telegram или других национальных мессенджерах отличаются простым и понятным интерфейсом.

Учитывая, что в условиях Узбекистана система покупки железнодорожных и автобусных билетов через Телеграм-ботов также становится популярной, тенденция роста цифровых сервисов на региональном уровне очевидна. Опыт РДжД в будущем может стать стимулом для внедрения новых инновационных подходов в транспортных системах других соседних государств.

Полный запуск сервиса позволит пассажирам отслеживать расписание поездов в режиме реального времени, выбирать свободные места и осуществлять оплату за несколько секунд. Это выведет качество клиентского сервиса в транспортной логистике на новый уровень.