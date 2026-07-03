Самый дорогой смартфон в истории Apple: iPhone Ultra может быть оценен до 3000 долларов

·2·Технологии
Самый дорогой смартфон в истории Apple: iPhone Ultra может быть оценен до 3000 долларов

Корпорация Apple готовится произвести революционные изменения на рынке смартфонов. Ожидается, что компания представит свой первый складной смартфон под названием iPhone Ultra, который станет самым дорогим устройством в истории бренда. Согласно последним данным, опубликованным изданием Nikkei Asia, Apple уже дала указание поставщикам комплектующих увеличить объемы заказов. Об этом сообщает Ixbt.com новость сообщает.

Согласно предварительным расчетам, Apple планировала выпустить 7-8 миллионов складных смартфонов в 2026 году. Однако из-за рыночной конъюнктуры и высокого интереса к новой технологии компания запросила увеличение этого показателя до 10 миллионов единиц. Этот шаг свидетельствует о том, насколько гигант из Купертино уверен в успехе устройств нового формата.

Цена и объем производства

Одной из самых громких новостей стала стоимость нового гаджета. По предположениям, начальная цена модели iPhone Ultra составит от 2500 долларов, а версии с большим объемом памяти могут достигать 3000 долларов. Для сравнения, цены на текущие флагманы на рынке Узбекистана также довольно высоки, однако модель Ultra сформирует совершенно новый премиум-сегмент.

При этом Apple не забывает и о линейке традиционных смартфонов. Согласно отчетам, компания намерена произвести в общей сложности 70 миллионов единиц моделей iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Ожидается, что общий объем производства всех моделей iPhone, выпускаемых в 2026 году, составит 220 миллионов единиц.

Технологическая подготовка и меры предосторожности

Apple поручила своим поставщикам быть готовыми к заказу дополнительных 85 миллионов устройств на вторую половину 2026 года. Это мера предосторожности на случай неожиданного роста спроса. Также было запрошено резервирование некоторых комплектующих, предназначенных для серии iPhone 17, для серии iPhone 18.

Для узбекистанских любителей технологий эта новость имеет двоякий смысл. С одной стороны, Apple наконец-то выходит на рынок складных смартфонов, куда Samsung и другие бренды зашли значительно раньше. С другой стороны, цена в 3000 долларов может превратить смартфон в предмет роскоши для очень узкого круга лиц.

Согласно имеющейся на данный момент информации, официальная презентация моделей iPhone Ultra, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max запланирована на 8 сентября 2026 года. Эта дата полностью соответствует традиционному графику осенних мероприятий компании Apple.

AppleiPhone UltraТехнологииСмартфонiPhone 18
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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