Серьезный конкурент Starlink: Amazon запускает свой спутниковый интернет

·24·Технологии
Серьезный конкурент Starlink: Amazon запускает свой спутниковый интернет

На мировом рынке высокоскоростного спутникового интернета проект Starlink от компании SpaceX долгое время удерживал монополию. Однако технологический гигант Amazon в рамках своего проекта Лео (Проджект Куипер) успешно вывел на орбиту достаточное количество устройств и объявил о скором начале коммерческого обслуживания. Ожидается, что этот шаг станет важным этапом в расширении глобального интернет-покрытия и обеспечении конкурентоспособности цен. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

По словам вице-президента Amazon, ответственного за проект Лео, Криса Вебера, на орбите уже размещено более 390 спутников. Специалист отметил, что этого показателя достаточно для обеспечения бесперебойной связи в определенных широтах. По данным иксбт.ком, компания планирует начать обслуживание первых клиентов до конца текущего года, а для всех пользователей сервис будет полностью открыт в 2026 году.

Три типа терминалов для разных нужд

Amazon предлагает своим пользователям три типа приемных устройств (ресиверов) в зависимости от потребностей и возможностей. Это позволит пользователям выбрать решение, подходящее не только для домашних условий, но и для крупных предприятий и транспорта в движении:

  • Нано: компактное устройство размером 7кс7 дюймов, обеспечивающее скорость загрузки до 100 Mbps;
  • Pro: стандартная модель размером 11кс11 дюймов, с которой можно достичь скорости до 400 Mbps;
  • Ultra: самый мощный терминал размером 20кс30 дюймов, гарантирующий высокоскоростной интернет до 1 Gbps.
В рамках проекта последние запуски были осуществлены с помощью ракеты Atlas В. По словам Криса Вебера, эти миссии укрепили фундамент проекта. Хотя впереди еще много работы по подъему спутников на заданную высоту и оптимизации сети, необходимая техническая база для старта уже сформирована.

Такие технологии крайне важны для стран с большим количеством горных территорий и отдаленных сел, где трудно обеспечить доступ к оптоволоконному интернету, как в Узбекистане. Усиление конкуренции со Starlink в будущем будет способствовать снижению цен на спутниковый интернет и повышению его качества. С запуском проекта Amazon Лео возможности выбора на глобальном рынке расширятся.

Будущие миссии будут направлены не только на расширение зоны покрытия, но и на увеличение объема передачи данных. Используя свои облачные технологии и глобальную инфраструктуру, Amazon стремится сделать проект Лео привлекательным не только для физических лиц, но и для правительств и крупных корпораций.

AmazonStarlinkInternetТехнологииКосмос
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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