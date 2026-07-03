Революция в камерах iPhone 18: Apple отказывается от многолетней монополии Sony

·68·Технологии
Революция в камерах iPhone 18: Apple отказывается от многолетней монополии Sony

Компания Apple в своих будущих смартфонах серии iPhone 18 нарушит многолетнюю традицию и начнет сотрудничество с Samsung по поставке сенсоров камер. Это решение выведет технологический союз двух крупнейших конкурентов на рынке смартфонов на новый уровень и положит конец многолетней монополии Sony в сегменте камер iPhone. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По сообщению издания Мйдриверс, южнокорейский гигант будет производить специальные сенсоры изображения для iPhone 18 на своем заводе в Остине, штат Техас, США. Это событие имеет стратегическое значение для Apple, так как компания впервые сможет наладить производство одного из основных компонентов своих смартфонов непосредственно на территории Соединенных Штатов.

Новые технологические возможности

Новые сенсоры, разрабатываемые Samsung для iPhone, основаны на трехслойной схеме. Эта технология позволяет значительно увеличить плотность пикселей. В результате пользователи смогут получать высококачественные, четкие снимки без шумов даже в условиях низкой освещенности. Кроме того, расширение динамического диапазона позволит более естественно отображать баланс между светом и тенью.

Еще одним преимуществом новых сенсоров является высокая скорость считывания данных и энергоэффективность. Это не только ускорит процесс съемки, но и поможет сэкономить заряд аккумулятора. Специалисты Apple стремятся с помощью этой оптимизации приблизить камеры iPhone 18 к профессиональному уровню.

Стратегическая диверсификация

Компания Apple всегда придерживается стратегии закупки основных комплектующих у нескольких поставщиков. Этот метод позволяет компании не зависеть от одного партнера, диверсифицировать риски и получать преимущество в переговорах по ценам. Если Sony долгое время была единственным поставщиком сенсоров для камер iPhone, то теперь выход Samsung на рынок усилит конкуренцию.

Для любителей технологий эта новость важна тем, что она может напрямую повлиять на цену и качество устройств. Ожидается, что внедрение сенсоров Samsung выведет возможности ночного режима камер iPhone на новый уровень, что может еще больше увеличить спрос на смартфоны iPhone среди пользователей.

Напомним, ранее в сети появились фотографии аккумуляторов для моделей iPhone 18 Pro Max, предназначенных для разных регионов. Это свидетельствует о том, что компания Apple уже активно работает над флагманами 2026 года.

AppleiPhone 18SamsungSonyТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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