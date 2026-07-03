Xiaomi прекратила поддержку десятков популярных смартфонов: в списке есть Poco и Redmi
Китайский технологический гигант Xiaomi официально прекратил выпуск обновлений программного обеспечения для ряда своих популярных смартфонов и планшетов. Компания обновила список «Энд оф Лифе» (ЭОЛ), что означает завершение жизненного цикла этих устройств и отсутствие новых функций. Об этом сообщает Иксбт.ком.
Устройства со статусом ЭОЛ теперь будут получать не только новые версии операционной системы Android, но и обновления фирменной оболочки HyperOS. Это означает, что для пользователей закончилась эпоха изменений в интерфейсе системы и появления новых возможностей.
Самое важное заключается в том, что гаджеты, попавшие в этот список, перестанут получать патчи безопасности. По данным иксбт.ком, это может привести к уязвимости устройств перед кибератаками. Хотя смартфоны продолжат работать в обычном режиме, выявленные в будущем программные ошибки или бреши в системе безопасности не будут официально исправлены производителем.
Основные модели, поддержка которых прекращенаВ новом списке оказались не только старые модели, но и устройства, которые еще несколько лет назад были «хитами» рынка. Следующие серии больше не будут обновляться:
- представители флагманского сегмента, такие как Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12Кс;
- очень популярные в среднем сегменте модели Poco Кс5 и Poco Кс5 Pro;
- некоторые модификации серий Redmi 10 и Redmi Ноте 11, представляющие бюджетный сегмент;
- планшеты Xiaomi Пад 5.
Стоит отметить, что прекращение поддержки ПО не означает технического устаревания смартфона. Устройства продолжат запускать все приложения, однако возможности оптимизации на системном уровне и внедрения новых технологий будут ограничены. Xiaomi обычно обновляет свои устройства от 2 до 4 лет в зависимости от уровня модели.
Данное решение компании объясняется желанием направить ресурсы на устройства нового поколения, в частности, на недавно представленные флагманы и дальнейшее развитие системы HyperOS. Если ваше устройство попало в этот список, имеет смысл задуматься о покупке нового гаджета в ближайшем будущем.
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