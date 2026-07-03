Xiaomi прекратила поддержку десятков популярных смартфонов: в списке есть Poco и Redmi

Китайский технологический гигант Xiaomi официально прекратил выпуск обновлений программного обеспечения для ряда своих популярных смартфонов и планшетов. Компания обновила список «Энд оф Лифе» (ЭОЛ), что означает завершение жизненного цикла этих устройств и отсутствие новых функций. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Устройства со статусом ЭОЛ теперь будут получать не только новые версии операционной системы Android, но и обновления фирменной оболочки HyperOS. Это означает, что для пользователей закончилась эпоха изменений в интерфейсе системы и появления новых возможностей.

Самое важное заключается в том, что гаджеты, попавшие в этот список, перестанут получать патчи безопасности. По данным иксбт.ком, это может привести к уязвимости устройств перед кибератаками. Хотя смартфоны продолжат работать в обычном режиме, выявленные в будущем программные ошибки или бреши в системе безопасности не будут официально исправлены производителем.

Основные модели, поддержка которых прекращена

В новом списке оказались не только старые модели, но и устройства, которые еще несколько лет назад были «хитами» рынка. Следующие серии больше не будут обновляться:

представители флагманского сегмента, такие как Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12Кс;

очень популярные в среднем сегменте модели Poco Кс5 и Poco Кс5 Pro;

некоторые модификации серий Redmi 10 и Redmi Ноте 11, представляющие бюджетный сегмент;

планшеты Xiaomi Пад 5.

Учитывая, что бренды Redmi и Poco занимают огромную долю на рынке смартфонов Узбекистана, эта новость актуальна и для местных пользователей. Многие соотечественники до сих пор активно используют такие устройства, как Xiaomi 12 или Redmi 10. Специалисты в данной ситуации рекомендуют перейти на более новые модели для обеспечения безопасности личных данных.

Стоит отметить, что прекращение поддержки ПО не означает технического устаревания смартфона. Устройства продолжат запускать все приложения, однако возможности оптимизации на системном уровне и внедрения новых технологий будут ограничены. Xiaomi обычно обновляет свои устройства от 2 до 4 лет в зависимости от уровня модели.

Данное решение компании объясняется желанием направить ресурсы на устройства нового поколения, в частности, на недавно представленные флагманы и дальнейшее развитие системы HyperOS. Если ваше устройство попало в этот список, имеет смысл задуматься о покупке нового гаджета в ближайшем будущем.