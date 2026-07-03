Революционный гаджет для удаленщиков: представлена клавиатура Дуне

·8·Технологии
Революционный гаджет для удаленщиков: представлена клавиатура Дуне

В эпоху современного удаленного режима работы и онлайн-коммуникаций запоминание клавиш управления микрофоном или камерой в различных приложениях создает неудобства для многих. Стартап Проджект Мираге с целью решения этой проблемы представил компактную и умную клавиатуру Дуне, специально разработанную для пользователей MacBook. По данным Иксбт.ком, устройство размером с коробку жвачки подключается напрямую к порту USB-C ноутбука. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Устройство Дуне выполнено из алюминия и имеет три основные кнопки. Его особенность заключается в том, что клавиатура автоматически меняет свои функции в зависимости от того, в каком приложении сейчас работает пользователь. Например, при общении через Zoom или Microsoft Teams кнопки выполняют функцию включения/выключения микрофона или управления камерой, а в Экскел или Google Шитс переключаются на функции копирования и отмены действий (ундо).

Искусственный интеллект и широкие возможности

Одной из самых сильных сторон устройства является его интеграция с системой искусственного интеллекта Claude Десктоп. Пользователю не нужно знать программирование — достаточно простым языком объяснить помощнику Claude, какая задача требуется, и система автоматически напишет Пйтон-скрипт и привяжет его к одной из кнопок Дуне. Благодаря этому сложные процессы, такие как конвертация изображений в формат ДжПГ или сбор краткой информации о компаниях, можно выполнять одним нажатием.

Клавиатура Дуне производится в соответствии с корпусом MacBook и не оставляет зазоров под ноутбуком. Устройство не имеет аккумулятора, оно получает питание напрямую от ноутбука. На данный момент гаджет поддерживает модели MacBook Air (М2 и новее) и MacBook Pro (М1 и новее), работающие на системе macOS 15 Секуоиа. Устройство по цене 119 долларов, как ожидается, займет свое место на рынке высокотехнологичных аксессуаров.

Недостатки и пользовательский опыт

Хотя устройство выглядит очень удобным, первые пользователи отмечают некоторые недостатки. В частности, из-за слишком мягкого нажатия кнопок пользователь может случайно включить микрофон или выключить камеру, задев их рукой. Такие ситуации могут вызвать неудобства во время важных переговоров.

Кроме того, Дуне синхронизируется с календарем через свое специальное приложение. За несколько минут до начала встречи оно уведомляет пользователя и позволяет одной кнопкой присоединиться к конференции или отправить сообщение «я опаздываю». В будущем стартап планирует запустить специальный маркетплейс, где пользователи смогут делиться своими скриптами.

Хотя подобные гаджеты еще не получили широкого распространения на рынке Узбекистана, для удаленно работающих разработчиков и фрилансеров такие устройства, как Дуне, могут значительно повысить производительность труда. Особенно для любителей работы с искусственным интеллектом это станет новым типом интерфейса.

ТехнологииMacBookDuneИскусственный ИнтеллектГаджет
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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