Роскосмос представит полностью многоразовую ракету «Корона»

·4·Технологии
Роскосмос представит полностью многоразовую ракету «Корона»

Государственная корпорация «Роскосмос» готовится представить широкой общественности проект полностью многоразовой ракеты-носителя «Корона», который обещает стать революционным шагом в области космических технологий. Макет этой перспективной разработки планируется продемонстрировать в июле 2026 года на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Об этом сообщает Ixbt.com сообщение сообщает.

Проект «Корона», разрабатываемый специалистами Государственного ракетного центра имени Макеева, занимает особое место в мировой космонавтике благодаря своим техническим характеристикам. Эта ракета является одноступенчатой и обладает возможностью вертикального взлета и посадки. По данным ixbt.com, система сможет не только выводить грузы на орбиту, но и возвращать их обратно на Землю.

Экономическая эффективность и технические возможности

Одним из главных преимуществ новой ракеты является ее экономическая выгода. Ожидается, что «Корона» будет иметь значительно более низкую себестоимость и обеспечит высокую частоту запусков по сравнению с одноразовыми ракетами-носителями. Кроме того, важным аспектом проекта является отсутствие необходимости в создании специальных зон для сброса отделяющихся частей ракеты во время полета.

Технические характеристики, определенные в рамках проекта, следующие:

  • Общая стартовая масса ракеты составит примерно 300 тонн;
  • Грузоподъемность (полезная нагрузка) — до 6 тонн;
  • Возможность использования одной ракеты до 100 раз;
  • Способность совершать суборбитальные полеты на неограниченные расстояния.
История проекта «Корона» уходит далеко в прошлое — работа над ним началась еще в 1992 году. Однако по различным причинам процесс несколько раз приостанавливался. Только научно-исследовательские работы, проведенные в прошлом году, доказали жизнеспособность данной концепции и ее готовность к опытно-конструкторскому этапу.

Новая инфраструктура и планы на будущее

Руководство «Роскосмоса» подчеркивает, что для новой ракеты будет использоваться упрощенная стартовая и посадочная площадка, а также автоматизированная система заправки, работающая без участия человека. Ожидается, что такая современная инфраструктура будет создана на космодроме Восточный.

В настоящее время опытно-конструкторские работы запланированы до 2026 года. В случае успешной реализации проекта «Корона» станет важным фактором повышения конкурентоспособности российской космической промышленности на международном рынке. Подобные многоразовые системы имеют критическое значение в конкуренции с частными компаниями, такими как SpaceX.

РоскосмосКоронаРакетаКосмосТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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